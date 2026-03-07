La mayoría de los países de la UE tienen acceso a la información de pasajeros (datos PNR) de vuelos que entran, salen o circulan dentro de la UE para combatir el terrorismo y delitos graves. Además, a partir de finales de 2025, el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (SES) empieza a registrar datos biométricos y de pasaporte de ciudadanos no comunitarios en el espacio Schengen.

Aspectos clave del acceso a los datos:

Datos PNR (Passenger Name Record): Las compañías aéreas transfieren obligatoriamente datos (nombres, fechas de viaje, itinerario, etc.) a las Unidades de Información de Pasajeros (UIP) de los Estados miembros. Ver más en la siguiente sección.

Sistema de Entradas y Salidas (SES): El sistema registrará la entrada, salida y denegaciones de nacionales de terceros países en 29 países europeos.

Excepciones: Chipre e Irlanda no participan en el SES.

Acceso compartido: Los países de la UE pueden intercambiar datos PNR entre sí cuando sea necesario.

Seguridad: El sistema refuerza la seguridad interna mediante la comprobación de huellas dactilares y fotos de rostros.

Registro de Nombres de Pasajeros (PNR)

Según la Directiva (UE) 2016/681, los países de la UE están obligados a recopilar y procesar los datos del Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) para vuelos que entran o salen de la Unión.

Aquí tienes los puntos clave sobre cómo funciona este acceso:

Alcance obligatorio : Las aerolíneas deben proporcionar datos PNR de todos los pasajeros en vuelos entre países de la UE y terceros países (fuera de la UE).

Vuelos internos : Aunque la directiva se centra en vuelos extracomunitarios, la mayoría de los Estados miembros también han optado por aplicar estas normas a los vuelos dentro de la propia UE .

Gestión de datos : Cada país debe crear una Unidad de Información sobre los Pasajeros (UIP) específica para gestionar, proteger e intercambiar esta información con otros Estados miembros y con Europol .

Propósito estricto : El acceso está limitado exclusivamente a la prevención, detección e investigación de delitos de terrorismo y delitos graves .

Plazos de conservación : Los datos se guardan durante cinco años , pero deben “despersonalizarse” (hacerse anónimos) tras los primeros seis meses para proteger la privacidad.

Cooperación externa: Recientemente, la UE ha firmado acuerdos con países fuera de la Unión, como Suiza, para intercambiar estos mismos registros de pasajeros.

Fines fiscales

Según el marco legal vigente de la Unión Europea y las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), los datos PNR no pueden usarse con fines fiscales ni administrativos generales.

El uso de esta información está estrictamente blindado por las siguientes razones:

Finalidad Exclusiva : La Directiva (UE) 2016/681 establece que el tratamiento de estos datos solo es legal para la prevención, detección e investigación de delitos de terrorismo y delitos graves (como narcotráfico o trata de personas).

Restricción del TJUE : El tribunal ha sentenciado (Caso C-817/19) que cualquier uso fuera de la lucha contra el crimen grave vulneraría los derechos fundamentales a la privacidad y protección de datos.

Separación de Autoridades : Las Unidades de Información sobre Pasajeros (UIP) solo pueden compartir datos con cuerpos policiales o judiciales autorizados, no con agencias tributarias para el control de impuestos.

Limitaciones de acceso: El Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB) ha reforzado en sus guías de 2025 que el acceso debe ser necesario y proporcional, prohibiendo su uso para fines secundarios como el rastreo fiscal.

Aunque Hacienda tiene otros mecanismos para obtener información (como el control de cuentas bancarias), el registro de pasajeros de avión está fuera de su alcance legal para inspecciones ordinarias.

Orden judicial por un fraude fiscal

Incluso con una orden judicial por un fraude fiscal muy grave, el acceso a datos PNR de otros países europeos es extremadamente difícil y no es automático, debido a que el sistema PNR está diseñado exclusivamente para delitos de terrorismo y criminalidad transnacional grave. Esa limitación geográfica y legal fuciona de la siguiente manera:

1. El límite de la “Unidad de Información” nacional

Cada país de la UE tiene su propia Unidad de Información sobre los Pasajeros (UIP) que solo custodia los datos de vuelos con origen o destino en sus propios aeropuertos.

Hacienda nacional : Si un juez español lo autoriza, la UIP de España podría entregar datos de vuelos que hayan pasado por aeropuertos españoles .

Datos de otros países: La UIP española no tiene acceso directo a las bases de datos de la UIP de Francia, Alemania o Italia.

Cooperación entre países (Orden Europea de Investigación)

Para obtener datos PNR de un vuelo que ocurrió, por ejemplo, entre París y Berlín (fuera de la jurisdicción española), un juez español tendría que emitir una Orden Europea de Investigación (OEI) dirigida a las autoridades de esos países.

El obstáculo del “delito grave” : Para que el otro país acepte entregar esos datos PNR, el fraude fiscal investigado debe ser considerado un “delito grave” según la directiva europea.

Doble incriminación: El país receptor solo colaborará si el hecho investigado también es un delito grave en su propia legislación que justifique el uso de datos PNR.

El papel de la Fiscalía Europea (EPPO)

Si el fraude fiscal afecta a los intereses financieros de la Unión Europea (como un fraude de IVA transfronterizo superior a 10 millones de euros), la Fiscalía Europea puede tomar las riendas. En estos casos de escala masiva, la Fiscalía Europea tiene poderes para coordinar la obtención de pruebas en varios Estados miembros de forma mucho más ágil.

Privacidad y garantías

Si sospechas que tus datos de pasajero (PNR) se han utilizado fuera de los límites legales (como para fines fiscales), tienes derechos específicos garantizados por la normativa de la Unión Europea.

Tus derechos fundamentales (ARCO)

Como pasajero, puedes ejercer los siguientes derechos ante la aerolínea o la Unidad de Información sobre Pasajeros (UIP) de tu país:

Acceso : Puedes solicitar una copia de todos los datos PNR que se han recopilado sobre ti.

Rectificación : Tienes derecho a corregir cualquier información inexacta o incompleta sin que la aerolínea deba cobrarte por ello.

Supresión y Oposición: Puedes solicitar que se borren tus datos si el tratamiento no se ajusta a la ley (por ejemplo, si se usaron para algo distinto a delitos graves).

Cómo reclamar por uso indebido

Si crees que ha habido una infracción, estos son los pasos para actuar:

Contactar al Delegado de Protección de Datos: Dirígete primero a la aerolínea o al Ministerio del Interior (responsable de la UIP en España) solicitando información sobre el uso de tus datos. Denuncia ante la AEPD: Si no recibes respuesta o es insatisfactoria, puedes presentar una reclamación gratuita en la Sede Electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Indemnización: Tienes derecho legal a recibir una compensación económica si demuestras que el uso indebido de tus datos te ha causado daños materiales o morales. Instituciones Europeas: Si consideras que el propio Estado español no está cumpliendo la Directiva PNR, puedes elevar una queja a la Comisión Europea o al Supervisor Europeo de Protección de Datos.

Garantías de supervisión

Para evitar abusos, la ley impone controles automáticos:

Auditoría obligatoria : Las autoridades deben registrar cada vez que alguien accede a tus datos PNR, especificando quién lo hizo y por qué.

Anonimización: A los 6 meses de tu vuelo, los datos que permitan identificarte directamente (nombre, contacto) deben quedar ocultos para el personal ordinario.

Países europeos que no participan

Existen excepciones notables basadas en cláusulas de exclusión voluntaria (opt-outs) o acuerdos específicos para países fuera del bloque.

Los países europeos que presentan una situación diferente respecto al PNR son:

Dinamarca : Es el único Estado miembro de la UE que no participa en la Directiva PNR de la UE debido a su cláusula de exclusión voluntaria en asuntos de justicia e interior. No obstante, Dinamarca ha desarrollado su propio sistema nacional para recolectar datos y colaborar con servicios de inteligencia.

Noruega e Islandia : Aunque forman parte del Espacio Schengen, no son miembros de la UE y, por tanto, no estaban obligados por la directiva original. Sin embargo, en octubre de 2025 firmaron acuerdos bilaterales con la UE para transferir y recibir datos PNR con el fin de combatir el terrorismo.

Suiza : Recientemente ha profundizado su relación con la UE en esta materia, firmando acuerdos en marzo de 2026 para la transferencia de registros de pasajeros bajo estándares de protección de datos similares a los comunitarios.

Reino Unido : Tras el Brexit, ya no forma parte de la directiva de la UE, pero el intercambio de datos PNR entre la UE y el Reino Unido está regulado específicamente por el Acuerdo de Comercio y Cooperación de 2020 .

Microestados (Andorra, Mónaco, San Marino, Ciudad del Vaticano): Al no ser miembros de la UE, no participan directamente en el sistema PNR centralizado de la Unión, aunque pueden tener acuerdos policiales bilaterales con sus países vecinos (como Francia o Italia).

En el caso de lo usuarios de trenes o autobuses

A diferencia de los aviones, no existe una directiva PNR obligatoria a nivel europeo para trenes o autobuses. Esto significa que, por norma general, tus datos de viaje en transporte terrestre no se comparten sistemáticamente entre los cuerpos de seguridad de los distintos países de la UE.

Sin embargo, la situación está cambiando debido a nuevas normativas de digitalización y seguridad:

Situación actual en trenes y autobuses

Sin registro centralizado : No hay una “Unidad de Información de Pasajeros” que recoja automáticamente quién sube a un tren o bus transfronterizo.

Identificación en billetes : En trayectos de larga distancia (como el AVE o buses internacionales), las empresas emiten billetes nominativos por razones comerciales y de seguro, pero estos datos se quedan en la base de datos de la empresa, no en un registro policial preventivo.

Controles fronterizos: Aunque no haya PNR, la policía puede realizar controles aleatorios de identidad en estaciones y fronteras terrestres dentro del Espacio Schengen.

Cambios para 2026: Digitalización e Intercambio

Recientemente se han aprobado medidas para que el transporte terrestre sea más “digital”, lo que facilita el rastro de datos:

Reglamento de Intercambio Digital (2026) : La UE ha adoptado normas para que los operadores ferroviarios intercambien datos técnicos y de servicio de forma digital, lo que incluye mejorar la información en tiempo real para el pasajero.

Espacio Común de Datos de Movilidad : Se está impulsando un proyecto para que administraciones y operadores compartan información de forma estandarizada en toda Europa.

Cooperación Policial Reforzada: La Directiva (UE) 2023/977 obliga a los países a intercambiar información de seguridad de forma más rápida, lo que podría incluir datos de pasajeros si existe una investigación activa sobre un delito grave.

¿Qué datos se guardan realmente?

Si compras un billete online para un trayecto europeo (ej. Madrid-París en bus o tren):