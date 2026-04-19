Plazos de prescripción y caducidad tributaria: el caso de Portugal

Desde la entrada en vigor de la Ley General Tributaria (LGT) el 1 de enero de 1999, el legislador portugués ha ido modificando progresivamente el régimen jurídico de caducidad de la liquidación y prescripción de los créditos fiscales con el fin de ampliar, aunque indirectamente, los plazos establecidos en la misma. En este contexto, la Ley de Presupuestos para 2007, Ley n.º 53-A/2006, de 29 de diciembre, también introdujo cambios en dicho régimen, poniendo en entredicho el equilibrio entre los derechos de los contribuyentes y las competencias conferidas a la administración tributaria portuguesa.

Para comprender mejor el alcance de los cambios realizados en ese país, analizaremos el marco jurídico de caducidad y prescripción, tal como se establece en los artículos 45 a 49 de la LGT.



Distinción entre caducidad y prescripción

La distinción entre caducidad y prescripción es ahora ampliamente aceptada en la doctrina y la jurisprudencia jurídicas. Partiendo de un concepto común de prescripción en sentido amplio, los juristas concluyeron rápidamente que era necesario distinguir entre dos situaciones o momentos distintos: el momento del ejercicio del derecho y, posteriormente, la extinción de ese mismo derecho. En otras palabras, la caducidad regula el plazo para que el Estado ejerza su derecho de liquidación. La prescripción estipula un plazo específico, transcurrido el cual el derecho se extingue.

Estas instituciones se fundamentan, como en la mayor parte de los países, en razones de interés público y seguridad jurídica en las relaciones sociales. Sería inaceptable en un Estado de derecho que una deuda determinada fuera exigible en cualquier momento, y aún más perjudicial sería la ausencia de un plazo para definir la deuda a pagar.



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Hay que distinguir entre:

Caducidad (4 años):

Periodo dentro del cual la Administración Tributaria puede cuantificar, liquidar, determinar y fijar el monto del impuesto a pagar por el contribuyente y comunicárselo efectivamente.

Según el tipo de impuesto:

Publicaciones periódicas (IRS, IRC, IMI): Cuatro años contados a partir del final del año en que se produjo el hecho imponible.

Obligación única (IVA, impuesto de timbre, impuestos especiales): Cuatro años contados a partir de la fecha en que se produjo el hecho imponible.

Ejemplos de suspensión del plazo de caducidad:

Notificación de la orden de servicio o envío al inicio de la acción de inspección externa (si la duración de la inspección externa excede los seis meses después de la notificación, este efecto cesa);

Disputa judicial cuya resolución depende de la liquidación del impuesto;

En casos de beneficios fiscales de naturaleza contractual, desde el inicio hasta la terminación del contrato o durante el plazo de los beneficios.

Prescripción (8 años):

Periodo dentro del cual la Administración Tributaria puede exigir el pago de deudas tributarias que ya han sido liquidadas (cuantitativamente determinadas).

Según el tipo de impuesto:

Publicaciones periódicas (IRS, IRC, IMI): Ocho años contados a partir del final del año en que se produjo el hecho imponible.

Obligación única (IVA, impuesto de timbre, impuestos especiales): Ocho años contados a partir de la fecha en que se produjo el hecho imponible.

Ejemplos de suspensión del plazo de prescripción:

Pago de cuotas legalmente autorizado;

Mientras no exista una decisión final o cosa juzgada que termine el proceso, en casos de queja, impugnación, apelación u oposición, cuando determinen la suspensión del cobro de la deuda.



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Caducidad del derecho de conciliación

Según el artículo 45 de la Ley General Tributaria (LGT), el derecho a liquidar impuestos caduca si la liquidación no se notifica válidamente al contribuyente en un plazo de cuatro años, salvo que la ley establezca un plazo diferente. Este plazo se reduce a tres años en caso de una nueva liquidación derivada de un error manifiesto en la declaración del contribuyente o en caso de utilización de métodos indirectos.

Si el contribuyente ha arrastrado pérdidas o cualquier otra deducción o crédito fiscal en un año fiscal determinado, el plazo de prescripción es el del ejercicio de ese derecho. La Ley de Presupuesto del Estado para 2006, Ley N° 60-A/2005, de 30 de diciembre, estableció otro plazo de prescripción especial: siempre que el derecho a la evaluación se refiera a hechos respecto de los cuales se haya iniciado una investigación penal, el plazo de prescripción se extiende hasta que se cierre el caso o se dicte una sentencia firme, más un año. ( Esta disposición es aplicable a los períodos de vencimiento en curso al 2 de enero de 2006, fecha de entrada en vigor del Presupuesto del Estado para 2006, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 57 de la Ley nº 60-A/2005, de 30 de diciembre. ).

Para evitar la caducidad, la administración tributaria debe notificar al contribuyente dentro de los plazos legales. En este sentido, el plazo de caducidad, para los impuestos periódicos (IRS, IRC, etc.), comienza al inicio del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho imponible. Para los impuestos con obligación única, el plazo de caducidad comienza a partir de la fecha del hecho imponible (Artículo 45, párrafo 4), excepto para el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta cuando la tributación se realiza mediante retención en origen definitiva, en cuyo caso dicho plazo comienza al inicio del año calendario siguiente.

Nota: El plazo de limitación/prescripción es de 12/15 años, respectivamente, en los casos en que el derecho a la evaluación se relaciona con hechos imponibles vinculados con: País, territorio o región sujeto a un régimen fiscal claramente más favorable, enumerado en una orden aprobada por el Ministro de Hacienda, que, aunque deban declararse a las autoridades fiscales, no se declaren; o

Cuentas de depósito o de valores abiertas en entidades financieras no residentes en los Estados miembros de la Unión Europea, o en sucursales ubicadas fuera de la Unión Europea de entidades financieras residentes, cuya existencia e identificación no sean mencionadas por los contribuyentes en la declaración de la renta correspondiente al año en que se produzcan los hechos imponibles.

En cuanto al método de notificación, según el párrafo 3 del artículo 38 del Código de Procedimiento y Procesamiento Tributario (CPPT), las notificaciones relativas a liquidaciones tributarias derivadas de declaraciones del contribuyente o correcciones a la materia tributable que haya sido objeto de notificación a efectos del derecho a audiencia se realizan mediante carta certificada. A tal efecto, el párrafo 6 del artículo 45, añadido por la Ley de Presupuesto del Estado de 2007, establece, de forma similar al párrafo 1 del artículo 39 del CPPT pero en contra de las demás normas generales previstas en el mismo, la presunción de que las notificaciones por certificación se consideran válidamente realizadas al tercer día siguiente a su certificación o al primer día hábil siguiente, cuando este último no sea hábil.





Plazo de prescripción para deudas tributarias

Según el artículo 48 de la Ley General Tributaria (LGT), las deudas tributarias prescriben a los ocho años, salvo que una ley especial disponga lo contrario. Para los impuestos periódicos, este plazo comienza al finalizar el año en que se produjo el hecho imponible, y para los impuestos con obligación única, comienza en la fecha en que se produjo dicho hecho. Esta disposición redujo el plazo de prescripción previamente establecido en el artículo 34, párrafo 1, del Código de Procedimiento Tributario, de 10 a 8 años.

Los principales cambios introducidos por la Ley de Presupuesto del Estado para 2007 se refieren a las causas y la forma de suspensión e interrupción del plazo de prescripción.

La citación, la queja, la apelación jerárquica, la impugnación y la solicitud de revisión de oficio de la liquidación tributaria interrumpen el plazo de prescripción. Por interrupción debemos entender, según el artículo 326 del Código Civil, la invalidez del plazo previamente transcurrido. Tras la interrupción, comienza un nuevo plazo de prescripción, un nuevo período (artículo 49, n.º 1 de la LGT). Respecto al concepto de esta interrupción mencionada, dada la confusión que a veces se genera, tenemos que en suspensión se detiene el cómputo del plazo. Cuando cesa el acto que lo causó, el plazo vuelve a correr, sumando el tiempo anterior a la suspensión; en interrupción, se reinicia el cómputo del plazo.

Tras la Ley de Presupuesto del Estado de 2007, en caso de interrupción del cómputo del plazo, este se reanuda únicamente al finalizar el procedimiento o el hecho que lo justificó. Esto, en el caso de reclamaciones, apelaciones jerárquicas o impugnaciones, por ejemplo, implica extender el plazo de prescripción más allá de lo razonable, a menudo debido a la responsabilidad de la administración tributaria. No obstante, el párrafo 3 del artículo 39 limita la interrupción a una sola instancia, con el hecho que ocurra primero.

Por otra parte, según la nueva versión del párrafo 4 del artículo 39, el plazo de prescripción se suspende en virtud del pago de las cuotas legalmente autorizadas, o hasta que se alcance una resolución firme o cosa juzgada que dé por terminado el procedimiento, en los casos de reclamación, impugnación, apelación u oposición, cuando determinen la suspensión del cobro de la deuda, que solo se produce cuando se ha otorgado una garantía.

En vista de lo anterior, en caso de retrasos en los procesos de reclamación o apelación debido a la inacción de la administración tributaria, el contribuyente queda completamente desprotegido.



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