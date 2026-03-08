Es altamente recomendable avisar a Hacienda mediante la presentación de un nuevo Modelo 600 cuando se modifican las cláusulas de un contrato de préstamo ya registrado. Aunque los préstamos entre particulares están exentos del pago del impuesto (ITP), la obligación de declarar la operación y sus variaciones persiste para evitar que Hacienda interprete el cambio como una donación encubierta o una nueva operación no declarada.

Razones para notificar la modificación

Justificación de movimientos bancarios : Si el cambio afecta a los plazos o importes de devolución, Hacienda necesita que el nuevo documento respalde por qué los ingresos en cuenta ya no coinciden con el contrato original.

Mantenimiento de la exención : Al presentar la modificación (anexo o nuevo contrato), te aseguras de que la operación siga bajo la clave de exento (PO0), evitando posibles sanciones por falta de transparencia.

Seguridad jurídica: Un contrato actualizado protege a ambas partes ante futuras inspecciones, acreditando que la deuda sigue vigente bajo las nuevas condiciones.

Cómo proceder con el cambio

Redactar una Adenda o Anexo: No es necesario hacer un contrato desde cero; basta con un documento firmado por ambas partes que especifique qué cláusulas se modifican (ej. ampliación de plazo, cambio en el tipo de interés o carencia). Presentar el Modelo 600: El prestatario (quien recibe el dinero) debe presentar de nuevo el Modelo 600 marcando la casilla de “exento” y adjuntando la copia de la modificación. Plazo: Dispones generalmente de un mes (30 días hábiles) desde la firma de la modificación para realizar este trámite sin recargos.

Riesgos de no avisar