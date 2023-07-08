Medidas de Protección Social en Costa Rica

Visualización Jerárquica de Política Social

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A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Política Social

Véase la definición de política social en el diccionario.

Política y Protección Social en Costa Rica durante la Pandemia

La respuesta política de Costa Rica no consistió en aumentar la amplitud o la adecuación de sus actuales transferencias monetarias condicionadas, Avancemos y Crecemos. De hecho, la cobertura de estos programas se redujo en un 7% de 2020 a 2021. Sin embargo, el gobierno creó una transferencia de tres veces, denominada Bono Proteger, para los trabajadores que perdieron su empleo o vieron reducidas sus horas de trabajo a la mitad, tanto en el sector formal como en el informal. El programa era relativamente amplio y proporcionaba pr…