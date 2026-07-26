Ley Derecho

Ley Derecho

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Marcela Pezoa
Marcela Pezoa
8d

Impactada Shey, siento mucho lo que le ha sucedido a Carmen y a su familia. El nivel de impotencia de ellos debe ser enorme, no solo el asesino es de una crueldad demencial sino que también lo ha sido el sistema con su permanente inoperancia, abandono y mediocridad (una vez más este tema). Todo lo que nosotros podamos hacer, por ínfimo que sea, será un aporte para mejorar la sociedad y el mundo en qué vivimos. Un abrazo 😘

Responder
Compartir
1 respuesta
Avatar de Marisol Carballo
Marisol Carballo
8d

Excelente artículo y escrito con gran profesionalidad , y mucho rigor , es una pena que sigan habiendo estos casos tan impactantes

Responder
Compartir
1 respuesta
14 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Lawi · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura