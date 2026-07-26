Shey Arwen | Criminóloga especializada en perfilamiento criminal y autora

Conocí a Thania de casualidad, que es como se suelen conocer a las personas bonitas. Sólo que aquel día la casualidad fue un vídeo en Tiktok contando algo atroz que le había pasado a su madre, Carmen Ortiz.

Vacilé unos minutos tras ver su vídeo y leer casi todos los comentarios antes de mandarle un mensaje ofreciéndole mi ayuda. Porque, pese a que los criminólogos somos los profesionales sociojurídicos adecuados para trabajar con víctimas, en este país nos tienen bastante atados de pies y manos.

Llevamos muchos años librando una ardua batalla para que se reconozca nuestra profesión —al igual que en el resto de Europa y en gran parte del mundo—, para ocupar los puestos que nos corresponden y cesar el intrusismo, especialmente, en penitenciaría. Sin embargo, por razones que son importantes, pero que no comentaré en este artículo, no nos están dejando trabajar poniendo en riesgo, así, a víctimas y ciudadanía.

Quería abrazar a Thania, darle la mano y acompañarla en los momentos tan duros que viven ella, su hermana y parte de su familia, pero sentía que mi ayuda era insignificante para todo lo que precisan. Así que le propuse hacer dos cosas:

Un análisis criminológico del caso de su madre en mi canal de Youtube para ayudarla a visibilizarlo. Una entrevista en la que ella pudiera usar mi canal como altavoz para conseguir, aunque fuese mínimamente, algo de reparación.

Thania accedió a las dos, pero he ido adaptando todo a sus tiempos y su proceso. Así que, desde aquí quiero dar las gracias a Salvador Lorca 📚 por ofrecerme analizar el caso de Carmen Ortiz desde el rigor profesional, pero también desde el amor, la empatía y el respeto que merecen las víctimas.

¿QUIÉN ERA CARMEN ORTIZ?

María del Carmen Ortiz Molina era una madre oriunda de Sant Sadurní d’Anoia, en el Alt Penedès situado en Barcelona y una mujer muy querida en la localidad. Tenía dos hijas, cinco hermanos, una salud frágil —graves problemas respiratorios y dificultades de movilidad— y una relación de varios años marcada por los malos tratos constantes de su expareja por los que él ya había sido condenado.

Es posible que, en este momento, te estés preguntando por qué una mujer maltratada vuelve con su agresor. Sin embargo, aunque esta pregunta suele formularse en el imaginario colectivo, es importante tener en cuenta los hechos.

La realidad es que, cuando su victimario —quien tenía una orden de alejamiento en vigor— la llamó el 19.11.2021 pidiéndole volver a su casa, Carmen dijo «NO» . Pero es que también volvió a decir «NO» el día 20. Y el 22. Y el 24. Esto supone cuatro negativas en seis días hasta que, el 25.11.2021, él consiguió doblegar la sentencia e instalarse en el domicilio.

Carmen no “le dejó” volver. Resistió como pudo un asedio constante en un estado importante de vulnerabilidad mientras el sistema ni se enteraba de que había quebrantado la orden de alejamiento.

Durante mis largas conversaciones con Thania, lo resumió en una frase que deberían tener en cuenta todos los medios que han cubierto el caso de su madre:

«En las noticias sólo se ve la foto de mi madre, pero nunca la de los responsables. Es una manera en la que ni se percibe la maldad, porque sólo se ve a la víctima» —Thania Montón

¿QUÉ HACE ESTE CASO TAN DIFERENTE?

Reconozco que el caso de Carmen me impactó más que muchos otros casos en los que he trabajado. Principalmente, porque es un caso que apareció de casualidad ante la valentía de Thania al exponerse delante de una cámara para intentar hacer justicia por su madre y en una red social tan impredecible como lo puede llegar a ser Tiktok.

Yo sabía que jurídicamente no iba a poder ayudarla, pero también sabía que las víctimas, además de recibir justicia punitiva, necesitan ser reparadas. Y la reparación pasa, en primera instancia, por sentirse vistas. Sin embargo, también me impactó por la crudeza y crueldad de los hechos.

Porque el caso de Carmen no es el de una mujer que aguantó y no denunció sino, exactamente, todo lo contrario.

Carmen hizo todo lo que el sistema le pide a las víctimas. Denunció. Declaró. Obtuvo la condena —el 22.07.2021, por violencia de género con lesiones y maltrato familiar y, además, por un quebrantamiento anterior— y también obtuvo una orden de alejamiento de 500 metros y prohibición de comunicación. Además, entró en el servició de protección ATENPRO, desde el verano de 2021, con una trabajadora social que la visitaba en casa.

Sobre el papel, Carmen tenía todo el escudo que el Estado español le ofrece a una víctima de Violencia de Género. Y, pese a ello, su agresor la telefoneó impunemente durante seis días, se instaló en su casa y le quitó la vida en diciembre de 2021, además de ocultar su cuerpo que no fue encontrado hasta marzo de 2022 en un contenedor.

¿QUÉ FALLÓ EN ATENPRO?

Cronología de un abandono

Pese a la condena de julio de 2021, el agresor de Carmen no estaba cumpliendo prisión. Las dos penas que se le impusieron —nueve meses por maltrato y otros nueve por el quebrantamiento previo— le fueron suspendidas.

Esto es muy grave. Estamos hablando de un hombre peligroso, con dos condenas en firme y ningún día en prisión quien, además, ya había demostrado que las prohibiciones no le frenaban puesto que había una quebrantación previa.

LA CRONOLOGÍA DEL FALLO CON LOS HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA

Hace meses tuve acceso a la sentencia y los hechos probados de la misma son los siguientes:

19–25 de noviembre de 2021: El agresor llamó insistentemente durante seis días a Carmen, quebrantando la prohibición de comunicación desde la primera llamada. Y lo hizo sin un dispositivo telemático ni detección ni consecuencias. El día 25, el agresor se instaló en el domicilio de Carmen. Esto evidencia que una orden de alejamiento sin control efectivo no supone una protección real para las víctimas.

Diciembre de 2021, después del día 11 : El agresor le quitó la vida a Carmen en su propia casa. Por respeto tanto a Carmen como a sus hijas y el resto de su familia y seres queridos no incurriré en el morbo de los detalles. Pero sí te puedo decir que lo hizo aprovechándose de su fragilidad y vulnerabilidad física y en la confianza de su hogar. La sentencia dicta que hubo «alevosía». Y que fue «movido por un marcado sentimiento de superioridad y dominación»

1 de diciembre: Esto es muy importante porque antes de los hechos, Carmen había anulado la visita de su trabajadora social y la pospuso para el día 15.

Cuando una víctima cancela el contacto de su red de protección, esta cancelación debería ser tratada como un indicador de riesgo. Si bien es cierto que no sabían que el agresor de Carmen había quebrantado la orden, tampoco hicieron nada para comprobar que no estuviera en peligro.

15 de diciembre: La trabajadora social no consiguió contactar con ella porque su móvil estaba inoperativo. Esta es la señal de alarma más importante que el tenían. Había una usuaria de un servicio de protección para víctimas de violencia de género, ilocalizable, con el teléfono totalmente inoperativo.

Del 15 de diciembre al 28 de febrero: Habían pasado setenta y cinco días y, sin embargo, nadie había hecho nada. La responsable de ATENPRO no movió un dedo hasta finales de febrero, cuando le indicó al hermano de Carmen que denunciara la desaparición.

LA DESPROTECCIÓN A LAS VICTIMAS EN ESPAÑA

Antes de continuar analizando el caso de Carmen, es primordial que hablemos de esto. Al inicio del artículo te dije que a los criminólogos nos tienen atados de pies y manos.

Nosotros somos los científicos sociojurídicos que nos encargamos de la prevención, pero sin embargo, nuestra profesión sigue sin ser recogida en el BOE y seguimos sin tener una Ley de Regulación Estatal para poder ejercer en instituciones donde se requieren profesionales con nuestras competencias.

Aunque hay algunos avances y algunas propuestas legislativas, la realidad es que no nos están dejando trabajar, poniendo en riesgo a todas las víctimas. En el caso de ATENPRO y Carmen cobra mayor relevancia porque ATENPRO es un servicio telefónico que está diseñado para que la víctima sea la que llame. Sin embargo, el silencio de la misma no está protocolizado como alarma y a los trabajadores sociales no les llama la atención porque NO tienen FORMACIÓN ni EXPERIENCIA en CRIMINOLOGÍA .

Y lo escribo con mayúscula porque es importante. También ocurre lo mismo en penitenciaría. Hay menos de cinco plazas en toda España para criminólogos titulados y nuestro trabajo lo están llevando a cabo educadores sociales. Las periciales que se le entregan a los jueces sobre la posible reinserción de delincuentes realmente peligrosos para la sociedad la llevan a cabo personas sin la más mínima formación en criminología ni perfilamiento criminal. Luego nos extrañamos de que salgan y reincidan. Ahora ya sabes por qué ocurre.

Volviendo a ATENPRO, es que es importante entender que el trabajo social y la criminología NO son intercambiables. De hecho, la victimología es una rama específica de la criminología y los profesionales que tenemos las competencias específicas para poder acompañar a la víctima y protegerla de verdad somos nosotros.

Sin embargo, la cadena de protección española está construida íntegramente sobre los trabajadores sociales. ATENPRO es, por definición y hasta por nombre, un servicio de atención, no de análisis de amenaza y riesgo. Y la valoración de riesgo formal del sistema VioGén la realizan agentes policiales cumplimentando formularios actuariales, sin que en ningún punto exista un especialista en conducta criminal.

El resultado es un sistema donde todo el mundo observa desde lejos y de manera superficial la demanda de la víctima, pero nadie la acompaña ofreciéndole una protección real.

Por eso el silencio de Carmen no fue interpretado como una grave señal de alarma como sí lo hubiera interpretado un criminólogo.

Si bien es cierto que los hechos probados en la sentencia no establecen que el servicio supiera que el agresor había regresado y es probable que nadie conociera la convivencia esto es, precisamente, lo más preocupante.

Habitualmente, desde el trabajo social necesitan, primero, ver al agresor para alarmarse. Por eso, sin tener noticias de su reaparición, el hecho de que Carmen cancelase la cita fue, para ellos, una acción ordinaria sin mayor relevancia.

Sin embargo, un criminólogo sí hubiera tomado medidas porque el asesino de Carmen llevaba el perfil de riesgo ya incorporado en el expediente:

Dos condenas, un quebrantamiento previo, un patrón ya acreditado de dominación y una víctima aislada de toda su red familiar y con una salud que la limitaba en su capacidad de huida.

Con este expediente delante, que Carmen cancele el contacto de su red de protección y lo posponga quince días no es un dato menor sino la SEÑAL de ALARMA . Un criminólogo, ante la cancelación, se habría preguntado qué había cambiado en su entorno para tomar esta decisión y la respuesta más probable ante semejante perfil de riesgo es una sola.

Actuar exigía una sospecha previamente entrenada por los profesionales adecuados y competentes, además de una comprobación presencial por parte de las autoridades. Es muy sencillo: una llamada de verificación con protocolo de seguridad y un aviso policial para comprobar sobre el terreno el cumplimiento de la orden de alejamiento.

Tal vez ahora Carmen estaría viva.

Por eso es tan importante que cada profesional ejerza sus labores y que, en el caso de la ciencias multidisciplinares se creen los organismos adecuados con todos los profesionales competentes que trabajen en equipo. Y, en materia de criminalidad, el líder debe ser un criminólogo ya que, por nuestra titulación universitaria, estamos formados específicamente en valoración del riesgo y análisis de la conducta criminal —entre otras muchas otras cosas—. Exactamente las competencias que fallaron en ATENPRO.

Sin embargo, el Estado sigue sin incorporarnos y las consecuencias las pagan los de siempre: las víctimas como Carmen cuyas señales de peligro atraviesan el sistema sin que haya nadie preparado para reconocerlas y las trabajadoras sociales, a quienes se les carga de facto una función de análisis de amenaza para la que no fueron formadas ni contratadas.

CÓMO OPERÓ LA MANIPULACIÓN EN EL CASO DE CARMEN

Cuando estamos ante casos de Violencia de Género solemos preguntarnos por qué la víctima ha actuado como lo ha hecho y ponemos todo el foco de responsabilidad en ella. Solemos ver una decisión errónea donde, lo que realmente hubo, fue un mecanismo de manipulación y este análisis, además, tiene el “privilegio” amargo de tenerlo documentado jurídicamente.

Antes de explicarte los cuatro mecanismos de manipulación que hubo en este caso es importante que recuerdes que Carmen ya era víctima de maltrato y estaba en una condición muy vulnerable por su salud. Aquí leemos, pero no juzgamos a las víctimas ni las decisiones que tomaron con base en las herramientas que tenían en ese momento.

Ahora sí, estos son los cuatro mecanismos de manipulación del Caso Carmen Ortíz:

LA PALANCA DE LA LÁSTIMA

El agresor de Carmen no entró en la casa amenazándola sino suplicando y bajo el pretexto de que no tenía dónde vivir. En el caso de las víctimas de vínculo largo, el agresor no suele necesitar el miedo para entrar. Le basta la culpa. Porque todos esos años de relación han entrenado a la víctima para sentirse responsable del bienestar de quien la destruye.

EL DESGASTE

Las cuatro negativas de Carmen no bastaron porque él no necesitaba convencerla sino agotarla. Sabía perfectamente que era una técnica infalible para él porque, con su trauma y su estado de salud, cada «NO» le costaba a Carmen más energía que a él una nueva llamada.

EL AISLAMIENTO PREVIO

En este punto la sentencia declara probado algo que casi nunca deja rastro judicial:

Las hijas de Carmen mantenían un vínculo esporádico con ella «debido a la manipulación sentimental ejercida» por parte del acusado y también había perdido contacto con sus hermanos «merced a la pérfida influencia» del mismo hombre.

Cuando él la asedió en noviembre, Carmen ya no tenía una red de apoyo puesto que su agresor se había encargado durante años de destruirla. Por eso el aislamiento nunca es un efecto colateral del maltrato sino su infraestructura.

EL APRENDIZAJE DE LA IMPUNIDAD

Este aprendizaje opera sobre los dos. Carmen había denunciado y el resultado fue una condena suspendida y el agresor libre. El agresor había quebrantado la condena y el resultado fue otra pena suspendida. Los dos aprendieron empíricamente la misma lección: incumplir la ley no tiene coste.

Imagina el miedo que debieron pasar Carmen y sus hijas al darse cuenta de que el sistema no la iba a proteger.

EL PERFIL DEL AGRESOR

El asesino de Carmen Ortiz se llama Jorge Ignacio Sánchez Gutiérrez. Sin embargo, a partir de ahora me referiré a él por las siglas de su nombre. También hay otra persona que participa en los hechos que es uno de los hermanos de Carmen.

En este apartado, la sentencia recoge el diagnóstico pericial:

Trastorno por dependencia a opiáceos, alcohol y bezodiacepinas, además de un trastorno de personalidad mixto clúster B que, junto con la ingesta de alcohol, afectó «levemente» a su control de impulsos en el momento de los hechos.

Quiero que en este punto mires la tensión entre ese «levemente» y lo que sucedió después. Este es el único momento donde compartiré los hechos de manera explícita para poder concluir el análisis con rigor y el máximo respeto que merecen Carmen, sus hijas y su familia. Por lo atroz de los mismos no hay manera de suavizarlo y pido el máximo respeto en los comentarios.

J.I.S.G estranguló a Carmen y trasladó el cuerpo a otra planta del edificio donde lo quemó parcialmente. Después, lo decapitó y lo desmembró con un arma blanca muy afilada. Distribuyó los restos en bolsas de basura, los ocultó bajo una cama de una vivienda deshabitada, abandonó el municipio y rehizo su vida en otra localidad durante meses.

Desde el profiling aquí no se percibe a un asesino desorganizado afectado «levemente» por las sustancias y su trastorno. Hay una secuencia organizada sostenida durante horas y orientada a un único fin: su impunidad.

La alteración “leve” puede explicar, como mucho, el umbral del acto; todo lo posterior desmiente la pérdida de control como narrativa del crimen. De hecho, es que la propia calificación jurídica lo confirma en la sentencia:

«asesinato con alevosía»—ataque súbito, en la confianza del hogar, contra una mujer sin capacidad de defensa—.

Además, es que la alevosía es la planificación de la indefensión ajena, es decir, todo lo contrario del impulso.

El patrón conductual completo —la dominación como motor, la instrumentalización de la lástima para entrar, la indiferencia absoluta ante las prohibiciones, la cosificación extrema del cuerpo, la huída metódica…— dibuja un tipo de agresor coercitivo-controlador para el que la condena previa no funciona como freno sino como agravio.

En los perfiles de este tipo, las sanciones no reducen el riesgo además de que todos los predictores de letalidad que la criminología conoce, como la violencia previa condenada, el quebrantamiento de medidas, la reaparición tras la ruptura, la vulnerabilidad física de la víctima y el aislamiento de su red estaban presentes y visibles.

No es que el sistema no pudiera saberlo sino que no hicieron nada por no contar con los profesionales adecuados.

EL HERMANO DE CARMEN

El 1 de marzo de 2022, uno de los hermanos de Carmen denunció su desaparición por consejo de la trabajadora social de ATENPRO como te he contado anteriormente. El 3 de marzo encontró, bajo una cama del edificio, un cadáver en avanzado estado de descomposición y se deshizo de él en un contenedor.

La sentencia, por su parte, declara probado que actuó «a sabiendas o siéndole indiferente» que aquello pudiera ser el cuerpo de su hermana, de quien no tenía noticias desde octubre y cuya desaparición él mismo acababa de denunciar. Compró las bolsas antes, es decir, que hubo pasos intermedios y oportunidades de parar.

Y sin embargo, al día siguiente volvió a comisaría por voluntad propia, contó lo que había hecho e indicó el lugar exacto donde se había deshecho de los restos de Carmen. Esa confesión permitió recuperar el cuerpo y comenzar la investigación que atrapó a J.I.S.G. Pagó con casi cinco meses de prisión preventiva —fue el primer detenido, mientras el autor material seguía libre— y con una condena de seis meses por encubrimiento, suspendida.

¿Qué explica esa conducta? Una evitación radical del reconocimiento: una conducta ejecutada en estado de embotamiento cuya meta no era encubrir a un asesino al que ni siquiera conocía como tal, sino expulsar del mundo una evidencia insoportable. Que “aquello” no fuera su hermana. El derecho lo llama, correctamente, «encubrimiento con dolo eventual». La psicología lo llamaría afrontamiento evitativo catastrófico. Las dos cosas son verdad a la vez, y sostener esa doble verdad es lo que un análisis riguroso puede hacer y un titular no.

El coste familiar de todo ello es una de las heridas menos contadas del caso:

La suspensión de su pena quedó condicionada a una prohibición de acercarse y comunicarse con sus propias sobrinas, solicitada por las acusaciones. Las hijas de Carmen necesitaron protección judicial frente a su tío. El asesino no solo mató a Carmen: dinamitó lo que quedaba de la familia que ya había aislado en vida.

EL JURADO POPULAR, EL MIEDO Y EL PACTO

Conocí a Thania a principios de este 2026 y tanto ella como su padre me explicaron que el juicio con jurado popular se señaló primero para el 9 de febrero de 2026.

Semanas antes, un abogado de la defensa sufrió un accidente y solicitó la suspensión. Inicialmente, la magistrada la denegó, pero la defensa recurrió la queja y el señalamiento acabó trasladándose al 18 de marzo, con el plazo máximo de prisión provisional del acusado a punto de agotarse.

La familia de Carmen sostiene que ese plazo vencía, incluso, antes de la nueva fecha del juicio, que la reprogramación situó la vista al otro lado de la excarcelación del asesino confeso—.

Sin embargo, el juicio nunca se celebró.

Diez días después de conocer la nueva fecha, el 12 de febrero, la familia comunicó por escrito a su defensa que aceptaba la negociación. Ese documento existe y su primera línea dice más sobre las conformidades en violencia de género que cualquier tratado procesal académico.

Aceptaban «después de pensar y pensar mucho, con todo nuestro dolor», porque —son sus palabras— tenían que aceptar. El 24 de febrero se ratificó la conformidad:

17 años y 6 meses por el asesinato —con agravantes de parentesco y de género—, más 9 meses por el quebrantamiento continuado y 3 por la profanación de cadáver. Sentencia firme e irrecurrible.

Tal vez en este punto te preguntes por qué una familia que lleva cuatro años cargando un dolor y un peso tan grandes en silencio y esperando justicia decide pactar. Pues porque el instrumento que debía dársela se convirtió en una amenaza para ellas.

El jurado popular está compuesto por nueve ciudadanos sin ningún tipo de formación sociojurídica y totalmente ajenos al Derecho que llegan cargados de prejuicios y con los mismos mitos en mente que la sociedad: «¿por qué lo dejó volver?». Incluso aunque no quieran hacerlo conscientemente, inconscientemente están juzgando y revictimizando a la víctima primaria —Carmen Ortiz— y a las víctimas secundarias —sus hijas—.

Precisamente, la defensa conoce muy bien estos sesgos y habitualmente suele construir todo un relato convincente alrededor de ellos. Además hay que sumarle una prueba forense compleja:

Un cuerpo desmembrado meses de descomposición y dificultades para datar y probar la mecánica del crimen.

Las hijas de Carmen temían, con fundamento y hechos objetivables, una absolución o degradación del asesinato a homicidio. Y había un reloj corriendo: el tiempo máximo de prisión provisional de J.I.S.G estaba venciendo. Tenían miedo de que la lentitud del sistema pudiera poner al asesino confeso de su madre en la calle antes de sentarlo, si quiera, en el banquillo. Por no hablar de llegar a ir a juicio y correr el riesgo de que estas nueve personas ajenas al Derecho lo declaren no culpable por falta de pruebas.

Así las cosas, cuando una opción contiene un riesgo catastrófico y la otra una certeza soportable, la “elección” suele ser nominal. Las conformidades en estos casos no expresan la voluntad de las víctimas sino que expresan su agotamiento y su desconfianza racional hacia un sistema que ya les falló una vez.

Pero es que hay algo más. Este pacto fue legalmente posible porque una reforma de enero de 2025 eliminó los límites que antes impedían conformidades con penas de esta magnitud. La misma reforma que permitió a las hijas de Carmen ahorrarse el calvario del jurado popular abre la puerta a que la rendición negociada se convierta en la vía sistemática de escape de un proceso que las familias temen.

¿Es un avance que las víctimas puedan pactar, o la confesión de que el juicio se ha vuelto tan hostil para ellas que el legislador prefirió facilitar la salida antes que arreglar la sala?

Dejo la pregunta abierta porque las dos respuestas duelen.

También hay un coste del que la familia de Carmen es plenamente consciente: sin juicio no hay relato completo.

En palabras de Thania:

«No entendíamos este desencadenante así, que agrava posiblemente mucho la situación y que tanto para mí como para mis otros dos familiares nos supone una auténtica obsesión…»

La conformidad, como ves, les dio certeza, pero les quitó lo más importante: la verdad.

Esta disyuntiva no debería existir. Y la hija de ninguna víctima debería tener que hacer activismo en redes sociales para que se sepa la verdad sobre el asesinato de su madre porque el sistema de justicia le ha fallado.

Como profesionales sociojurídicos no podemos dejar pasar por alto la percepción de las víctimas de que el proceso se cerró, única y exclusivamente, porque un juicio con jurado popular habría expuesto el fallo sistemático de protección, antes y después de los hechos.

Lo que sí es un hecho verificable es que el juicio que habría examinado públicamente esos 75 días de silencio institucional nunca se celebró, y que ninguna administración lo lamentó.

LA REVICTIMIZACIÓN QUE NO APRECIA LA SENTENCIA

Cuatro años y dos meses separan el asesinato de Carmen de la sentencia firme. Durante todo ese tiempo, el duelo de Thania —que era menor— y de su familia estuvo confiscado. Y, como bien comprenderás, no se puede elaborar una pérdida mientras se vive orientado al procedimiento.

Todas las declaraciones repetidas, los señalamientos, la detención del hermano de Carmen, el giro de la instrucción, la espera del jurado, un juicio fijado y aplazado cuando faltaban días, la cuenta atrás de la prisión provisional… Todo esto desgasta física y emocionalmente a cualquiera.

Y cuando, por fin, llegó la sentencia no hubo un cierre. Lo que vino después es la parte que ningún titular ha cubierto:

La indemnización es papel mojado.

Jorge Ignacio Sánchez Gutiérrez deberá indemnizar con 50k euros a cada una de las hijas de Carmen. Sin embargo, se ha declarado insolvente.

Para estos supuestos existe, desde 1995, un sistema de ayudas públicas para las víctimas de delitos violentos, precisamente, subsidiario. Básicamente, el Estado adelanta el dinero cuando el culpable no puede pagar. Sin embargo a la familia de Carmen se las están denegando. Un periodista de El País que se encarga de temas de tribunales —por lo que me contó Thania— les explicó que la parte económica también importa a nivel psicológico, aunque sea tabú en la sociedad.

Esto quiere decir que la reparación también es económica y también importa. No por el dinero en sí mismo porque ni todo el oro del mundo les va a devolver a Carmen, sino porque materializa el reconocimiento del daño y les permite empezar a salir del bucle.

Negarla no es solo un agravio económico. Es negar el reconocimiento.

Por otro lado, la asistencia psicológica a las víctimas secuendarias tiene fecha de caducidad. El plazo máximo de psicología cubierta para esta familia termina este año. En 2027, me comenta Thania, es posible que no puedan ser atendidas por falta de recursos. Así que, desde aquí hago un llamamiento y te pido que si conoces a alguna psicóloga especializada en estos casos que pueda atender a Thania y su familia pro bono o ayudarla desde alguna organización, me escribas para hacérselo llegar.

Por favor, vuelve a leer todo esto despacio:

El mismo Estado que no protegió a Carmen le pone fecha de fin al tratamiento del daño que su desprotección causó.

Es que ni si quiera las pertenencias de Carmen, tras más de cuatro años de los hechos, han sido devueltas a su familia. Los objetos de una madre retenidos en el limbo administrativo de un caso ya cerrado con sentencia firme.

Thania me lo ha expresado abierta, directa y concisamente:

“Nos han abandonado pensando que nos quedaríamos calladas.”

¿QUÉ PASA CON LA JUSTICIA RESTAURATIVA?

La justicia restaurativa es la gran desconocida para la sociedad y olvidada para el Estado pese a que, sobre el papel, el Estatuto de la Víctima de 2015 reconoce el acceso a servicios de justicia restaurativa.

Este tipo de justicia es un enfoque que aborda los delitos y los conflictos centrándose en sanar el daño causado. Busca que el infractor asuma su responsabilidad, que la víctima participe activamente y que sea reparada para restablecer la armonía social mediante el diálogo y la mediación, a parte del cumplimiento de la condena.

A diferencia del sistema penal retributivo clásico que se enfoca principalmente —y casi en exclusividad— en el castigo del infractor, la justicia restaurativa prioriza la reparación integral y la reintegración. El proceso restaurativo es voluntario y suele estar guiado por un mediador neutral. Además, consta de cuatro fases: preparación, encuentro/diálogo, acuerdo de reparación y seguimiento.

Pero en la práctica, la mediación está expresamente vetada en los delitos de VioGén. Y es lógico: no hay diálogo en igualdad dentro de una relación de dominación. Pero tampoco se ha desarrollado ninguna alternativa para los casos donde la víctima directa ya no está. Los destinatarios serían los familiares: encuentros de reconocimiento y respuestas a las preguntas que el proceso penal jamás responde. El porqué. El cómo. El desencadenante que a la familia de Carmen le quita el sueño y la salud.

En este caso en concreto, con conformidad y sin juicio, la familia quedó en el peor de los dos mundos: sin relato judicial completo y sin ningún cauce restaurativo. La obsesión por las respuestas que describe su hija no es una patología del duelo sino la consecuencia lógica de un sistema que cerró el expediente sin abrir ninguna puerta.

¿DÓNDE SE VACÍA LA CADENA?

Ahora quiero que recorras conmigo la cadena eslabón a eslabón. La denuncia funcionó y la condena llegó, sí, pero a partir de ahí todo se vacía:

La ejecución: había dos penas suspendidas a un sujeto reincidente. El control: había una prohibición sin dispositivo quebrantada seis días seguidos sin detección. El seguimiento: pasaron 75 días desde que Carmen canceló la cita y ATENPRO reaccionó. La instrucción: el familiar equivocado estuvo preso cinco meses y luego tres años y medio hasta cerrar la investigación. El enjuiciamiento: el juicio ya había sido señalado y aplazado hasta el borde de la excarcelación, además de contar con un jurado popular temido —con razón— por parte de la familia de Carmen hasta el punto de tener que renunciar a él. La reparación: las ayudas se han denegado, el tratamiento psicológico para un estrés postraumático tan severo tiene fecha de caducidad y las pertenencias de Carmen están retenidas.

Como ves, España no tiene un problema de leyes de protección sino una arquitectura normativa razonablemente compleja y una capacidad de ejecución que no la sostiene.

La cadena no se rompe por falta de normas sino que se vacía por f alta de medios, de protocolos de reacción y de los profesionales adecuados y capacitados —los criminólogos— que respondan cuando el teléfono de una mujer protegida se queda en silencio.

EL MENSAJE QUE DEBE QUEDARNOS

Carmen Ortiz hizo todo lo que el sistema le pide a las víctimas que hagan. Pese a tantos años de relación y de malos tratos, tuvo el valor que no tienen otras tantas víctimas para denunciar y de clarar, así como para aceptar el acompañamiento de ATENPRO cuando obtuvo la condena y la orden de alejamiento. Pero es que además dijo cuatro veces «NO» bajo unas condiciones vulnerables que nos podrían haber agotado a cualquiera de nosotros.

El problema es que el sistema no hizo después nada de lo que prometió que haría a cambio.

Pero hay algo muy importante que decir. Pese a todo lo que acabamos de analizar y exponer, sigue siendo muy importante denunciar. Pero es igual de importante que todos como ciudadanos apoyemos a los profesionales adecuados.

Que los criminólogos habitemos los espacios que nos corresponden no es una cuestión de ego sino de prevención para las víctimas. Nuestras competencias son amplias en diversos sectores, pero no se nos está dejando trabajar y esto supone un peligro real para quienes necesitan la protección que nosotros sí podemos ofrecer.

No puedo aseverar si el desenlace que tuvo Carmen hubiera sido diferente en su totalidad bajo el acompañamiento de uN criminólogo, pero sí que puedo concluir con certeza que hubiera estado protegida más tiempo puesto que su agresor tenía un marcador de riesgo máximo.

Las preguntas que nos debemos hacer como sociedad son:

¿Cómo pudo un condenado por Violencia de Género vivir semanas en un domicilio protegido sin que nadie lo supiera? ¿Cómo pudo estar el teléfono de una mujer protegida inactivo 75 días sin que nadie se molestase en ir a mirar?

LO QUE DEBE CAMBIAR YA

Existen formas de proteger a las mujeres, pero otra cosa es que por motivos que no mencionaré en este análisis —pero que todos podemos intuir— no se quiera llevar a cabo.

Se puede poner un control telemático obligatorio —no potestativo— para condenados por violencia de género que ya han quebrantado la OA, con respuesta policial inmediata al incumplimiento. Protocolos de reacción en los servicios de protección dirigidos por criminólogos donde el silencio de la víctima sea una importante señal de alarma, no una espera.

Una visita cancelada más un teléfono inoperativo tienen que activar una comprobación inmediata, no en 75 días. Revisión del enjuiciamiento por jurado popular en este tipo de crímenes y formación obligatoria en estas dinámicas para quienes vayan a juzgarlas.

Plazos preferentes reales cuando hay autor confeso para que la prisión provisional no funcione como cronómetro contra la familia. Pago efectivo y ágil de las ayudas a víctimas de delitos violentos cuando el condenado es insolvente, y asistencia psicológica sin fecha de caducidad: el trauma no prescribe por agotamiento presupuestario.

Y, por supuesto, un cauce restaurativo específico para familiares en homicidios, porque cerrar un expediente no es lo mismo que responder y reparar a una familia que ha quedado destrozada.

Como he dicho antes, ninguna de estas medidas es utópica. Todas existen en mayor o menor medida en otros países europeos. Lo que no existe es la voluntad de que funcionen cuando la mujer se llama María del Carmen Ortiz Molina y vive en un pasaje de Sant Sadurní.

Ella cumplió su parte. Que este análisis sirva, al menos, para que quede constancia de quién no cumplió la suya.

AHORA TE TOCA A TI

Puede que me conozcas o tal vez no, pero me llamo Shey Arwen y soy criminóloga especializada en perfilamiento criminal, criminalística, ciencias forenses y sharenting.

Ante la gran cantidad de intrusismo laboral que existe en el ámbito criminológico en materia de divulgación científica —y, especialmente, respecto al True Crime—, me sentí en la obligación moral y deontológica de realizar análisis criminológicos desde el más absoluto rigor profesional y respeto y empatía hacia las víctimas.

Esto es algo de lo que carecen absolutamente todos los canales de este tipo de contenido en habla hispana precisamente, por eso, porque han convertido en contenido el dolor y sufrimiento más atroz de otras personas.

No hay día en el que no reciba infinidad de comentarios diciéndome lo fascinante que es la criminólogía, que escuchan podcast de crímenes y que, incluso, escriben sobre ellos. Sin embargo, la criminología es MUCHO más que eso. Es una ciencia multidisciplinar que estudia todos los elementos que componen los abusos y los crímenes para PREVENIRLOS, no para generar contenido.

Habitualmente vivo en una dicotomía que me agota respecto a este tema porque si bien no quiero ser partícipe en la instrumentalización de las víctimas en pos del contenido, a su vez, creo que el mismo contenido les puede dar una voz que el sistema les ha quitado.

Sin embargo, suelo ser muy cauta y cuidadosa, dejando que siempre sean ellas las que decidan si quieren exponer su caso y como. En otros casos, como el de Noelia Castillo, expongo los hechos desde el más absoluto rigor y respeto. La formación académica es sumamente importante en mi trabajo y, especialmente, el reciclaje continuo y la no dependencia de herramientas de AI que cometen tantos errores y alucinaciones.

No sólo por los tiempos que corren para los divulgadores, que somos ampliamente perseguidos, sino principalmente por las víctimas. Expuesto esto, hay muchísimo que puedes hacer y que está en tu mano:

Seguir contenido de esta temática sólo de profesionales acreditados. No necesariamente todos somos criminólogos, también hay periodistas muy buenos como Tamayo o Lord Draug —ambos en Youtube, tienes el enlace pinchando en sus nombres—. Cuando veas contenido que revictimiza a las víctimas y sólo buscan el morbo y las views fáciles, expresa tu desacuerdo en los comentarios, denuncia el vídeo y pídele a la plataforma desde la que lo veas que no te recomiende más el canal. Quitándoles la atención haces mucho más de lo que crees. Apoya el contenido profesional. No sólo con tus visualizaciones. La forma real más efectiva de contribuir a la causa es comentando con respeto y educación, compartiendo y guardando. Esto le dice al algoritmo que este artículo o vídeo merece ser distribuido.

La finalidad de esto no es tener más fama ni seguidores de views sino darle voz a las víctimas como Carmen, Thania y su familia. Son acciones muy simples que a ti no te suponen un gran esfuerzo y que pueden cambiarlo todo.

Por mi parte, aquí concluye mi análisis. En mi boletín de Substack Forensic Lab hay un apartado llamado “EXPEDIENTES” donde hay más casos, además de otras secciones que te pueden ser de interés y utilidad.

¡Gracias por apoyar mi trabajo!

Este análisis criminológico se ha elaborado a partir de la sentencia firme de conformidad de la Audiencia Provincial de Barcelona y del testimonio directo de la familia de la víctima que ha autorizado expresamente su uso. Los datos identificativos de la víctima y su entorno que constan en la resolución judicial han sido omitidos deliberadamente por protección.

Si has llegado hasta aquí y quieres apoyar a Thania, puedes hacer muchas cosas, más allá de comentar, guardar y compartir. En su cuenta de Tiktok está compartiendo todo el proceso. La puedes encontrar aquí:

También ha escrito un libro que puedes adquirir aquí:

YO TAMBIÉN SOBREVIVÍ

Por otro lado, estoy animándola a que venga a Substack y pueda escribir para ayudarle a sanar sus heridas. Si lo consiguiese, le ayudarías mucho dándole mucho amor.

Gracias por tu tiempo y atención.

Con amor y gratitud,

Shey Arwen | Criminóloga y perfiladora criminal