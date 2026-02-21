La IA como Juez y Árbitro
las ventajas y desventajas de automatizar partes del proceso de arbitraje
La Asociación Americana de Arbitraje ha desarrollado una herramienta de “Árbitro de IA” que utiliza modelos de OpenAI para agilizar las disputas basadas en documentos, manteniendo a los humanos informados para mantener el control legal. Si bien busca una resolución más rápida y económica, el sistema enfrenta desafíos relacionados con posibles alucinaciones de la IA, sesgos inherentes y la confianza pública.
El siguiente video de Decoder analiza el potencial de la IA para mejorar el sistema legal al abordar los sesgos cognitivos inherentes a los humanos y la inconsistencia que conducen a condenas injustas. Está presentado por Nilay Patey, considerado uno de los mejores podcasters de EEUU sobre el derecho y la tecnología.
El debate argumenta que la IA, capaz de procesar grandes conjuntos de datos, podría reducir la tasa de error del 3-5% que se observa actualmente en los procesos judiciales dirigidos por humanos.
La invitada es Bridget McCormack, expresidenta de la Corte Suprema de Michigan y actual presidenta y directora ejecutiva de la Asociación Americana de Arbitraje. Durante los últimos años, Bridget y su equipo han estado desarrollando una plataforma de arbitraje asistida por IA llamada AI Arbitrator.
En el vídeo, habla sobre el funcionamiento de la herramienta, las ventajas y desventajas de automatizar partes del proceso de arbitraje y las cuestiones generales sobre la confianza institucional, la justicia y el futuro del derecho.
Todo esto es muy interesante hasta que dice que solo UN caso ha pasado por este sistema de arbitraje. Y si cualquiera puede solicitar un árbitro humano en cualquier momento... ¿no lo haría automáticamente si el modelo no resuelve como esperaba? Realmente no entiendo su utilidad más allá de intentar acelerar el sistema legal, que podría no ser lo que necesita. Y los LLM son famosos por su amabilidad y están dispuestos a decirte que "tienes toda la razón", ya que simular un arbitraje es probablemente un truco de magia genial, pero nada impresionante.
Creo que los LLM pueden ser entrenados para hacer muchas cosas, y no necesariamente estarán de acuerdo si se les pide que no lo hagan. También supongo que esto solo se está probando y habrá mucha resistencia, así que debemos ir con calma a la hora de mostrar una prueba de concepto de algo que puede ser muy serio.
De hecho, estoy de acuerdo en que usar un sistema que conoce las leyes y toma decisiones basadas en ellas es mucho mejor que simplemente arriesgar la libertad por un juez fácilmente comprable o influenciable. Vemos esto con frecuencia, así que ¿por qué no adoptar la tecnología? Así podemos eliminar el error humano de la ecuación, algo que, siendo sinceros, estamos un poco cansados de ver y la gente no confía en el sistema por eso.