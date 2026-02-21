La Asociación Americana de Arbitraje ha desarrollado una herramienta de “Árbitro de IA” que utiliza modelos de OpenAI para agilizar las disputas basadas en documentos, manteniendo a los humanos informados para mantener el control legal. Si bien busca una resolución más rápida y económica, el sistema enfrenta desafíos relacionados con posibles alucinaciones de la IA, sesgos inherentes y la confianza pública.

El siguiente video de Decoder analiza el potencial de la IA para mejorar el sistema legal al abordar los sesgos cognitivos inherentes a los humanos y la inconsistencia que conducen a condenas injustas. Está presentado por Nilay Patey, considerado uno de los mejores podcasters de EEUU sobre el derecho y la tecnología.

El debate argumenta que la IA, capaz de procesar grandes conjuntos de datos, podría reducir la tasa de error del 3-5% que se observa actualmente en los procesos judiciales dirigidos por humanos.

La invitada es Bridget McCormack, expresidenta de la Corte Suprema de Michigan y actual presidenta y directora ejecutiva de la Asociación Americana de Arbitraje. Durante los últimos años, Bridget y su equipo han estado desarrollando una plataforma de arbitraje asistida por IA llamada AI Arbitrator.

En el vídeo, habla sobre el funcionamiento de la herramienta, las ventajas y desventajas de automatizar partes del proceso de arbitraje y las cuestiones generales sobre la confianza institucional, la justicia y el futuro del derecho.