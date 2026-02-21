Ley Derecho

Feb 21

Todo esto es muy interesante hasta que dice que solo UN caso ha pasado por este sistema de arbitraje. Y si cualquiera puede solicitar un árbitro humano en cualquier momento... ¿no lo haría automáticamente si el modelo no resuelve como esperaba? Realmente no entiendo su utilidad más allá de intentar acelerar el sistema legal, que podría no ser lo que necesita. Y los LLM son famosos por su amabilidad y están dispuestos a decirte que "tienes toda la razón", ya que simular un arbitraje es probablemente un truco de magia genial, pero nada impresionante.

Creo que los LLM pueden ser entrenados para hacer muchas cosas, y no necesariamente estarán de acuerdo si se les pide que no lo hagan. También supongo que esto solo se está probando y habrá mucha resistencia, así que debemos ir con calma a la hora de mostrar una prueba de concepto de algo que puede ser muy serio.

Feb 21

De hecho, estoy de acuerdo en que usar un sistema que conoce las leyes y toma decisiones basadas en ellas es mucho mejor que simplemente arriesgar la libertad por un juez fácilmente comprable o influenciable. Vemos esto con frecuencia, así que ¿por qué no adoptar la tecnología? Así podemos eliminar el error humano de la ecuación, algo que, siendo sinceros, estamos un poco cansados ​​de ver y la gente no confía en el sistema por eso.

