La cotización a la Seguridad Social en un país no europeo puede servir para tu pensión en España, pero depende totalmente de si existe un convenio de Seguridad Social entre España y ese país.

Escenario 1: Existe Convenio Bilateral o Multilateral

Si el país tiene un acuerdo con España, los periodos cotizados allí se pueden sumar a los de España para alcanzar el mínimo de años exigido para jubilarse.

Suma de periodos: España “lee” tus años en el extranjero para que cumplas los requisitos (ej. los 15 años mínimos), pero cada país paga solo la parte proporcional a lo cotizado en su propio sistema.

Convenio Multilateral Iberoamericano: Es muy común y facilita la jubilación si has trabajado en varios países de América Latina como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú o Uruguay, entre otros.

Otros convenios destacados: Existen acuerdos con países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Marruecos, Rusia, Japón, Corea, China o Filipinas.

Escenario 2: NO existe Convenio

Si has trabajado en un país sin convenio (ej. muchos países del sudeste asiático o África central), esas cotizaciones no se pueden sumar a las de España.

Funcionan como compartimentos estancos: tendrías que cumplir los requisitos de jubilación en cada país por separado para cobrar de ambos.

Si no llegas al mínimo en España solo con tus años aquí, los años en el país sin convenio no te ayudarán a completar el periodo de carencia.

¿Qué ocurre con el Reino Unido y Suiza?

Aunque no pertenecen a la Unión Europea, mantienen normativas específicas (acuerdos con Suiza o el convenio post-Brexit con Reino Unido) que permiten que tus años cotizados allí computen para tu pensión en España de forma similar a los países de la UE.

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El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social

Este instrumento internacional es un acuerdo que garantiza los derechos de pensión de los trabajadores que se mueven entre los países de la región. Actualmente, los países que han ratificado el convenio y en los cuales está plenamente operativo (puedes sumar años entre ellos) son:

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

El Salvador

España

Paraguay

Perú

Portugal

República Dominicana

Uruguay

Países que han firmado pero tienen trámites pendientes

Existen otros países que han firmado el documento original pero su aplicación práctica puede estar limitada o pendiente de la ratificación total de sus acuerdos de aplicación:

Costa Rica

Venezuela

Panamá: Aunque es parte de la Comunidad Iberoamericana y existen mecanismos de enlace, siempre es recomendable verificar en la Seguridad Social de España el estado exacto de la gestión administrativa con este país en el momento de tu solicitud. Ver este caso especial más abajo.

¿Qué te permite este convenio?

Sumar años: Si trabajaste 5 años en Argentina y 10 en España, se consideran 15 años para cumplir el requisito mínimo español. No perder dinero: Cada país te paga la parte proporcional que te corresponde por lo cotizado allí (sistema de prorrata). Igualdad: Recibes el mismo trato que un nacional del país donde estés solicitando la jubilación.

El Caso de Panamá

La cotización en Panamá sirve para tu pensión en España gracias al Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, del cual ambos países son parte.

Este acuerdo permite que los periodos cotizados en la Caja del Seguro Social (CSS) de Panamá se sumen a los de la Seguridad Social española para alcanzar el mínimo exigido para jubilarse (actualmente 15 años en España).

Nota: Si fuiste autónomo en Panamá, esas cotizaciones también sirven para tu pensión en España bajo las mismas reglas del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Para la Seguridad Social española, no importa si trabajaste por cuenta ajena (empleado) o por cuenta propia (autónomo), siempre y cuando hayas realizado las cotizaciones correspondientes a la Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá.

Claves del acuerdo con Panamá

Totalización de periodos: Si no llegas al mínimo de años en España solo con lo trabajado en ese país, se cuentan tus años en Panamá para “abrir la puerta” a la jubilación.

Pago proporcional (Prorrata): España no te pagará por los años trabajados en Panamá. Cada país calcula la pensión que te correspondería y te paga únicamente la parte proporcional al tiempo que cotizaste en su territorio.

Exportación de la prestación: Puedes cobrar tu pensión española residiendo en Panamá y viceversa.

Opción para españoles en Panamá

Si eres español y trabajas en Panamá, existe una herramienta adicional: el Convenio Especial con la Seguridad Social española (desde 2019).

Permite seguir cotizando voluntariamente en España mientras trabajas allí para no interrumpir tu carrera de cotización.

Esto ayuda a mantener derechos como la asistencia sanitaria en España durante desplazamientos temporales.

Requisitos mínimos en 2026

Para acceder a la pensión contributiva en España utilizando este convenio, debes cumplir:

Periodo de carencia: Al menos 15 años cotizados en total (sumando ambos países), con 2 de ellos dentro de los últimos 15 años antes de la jubilación. Edad legal: En 2026, la edad de jubilación ordinaria en España es de 66 años y 10 meses (o 65 años si tienes 38 años y 3 meses cotizados).

Nota: En Panamá, la jubilación ordinaria exige actualmente 240 cuotas (20 años) y haber cumplido 57 años (mujeres) o 62 años (hombres), aunque existen reformas recientes que podrían elevar estas edades progresivamente.

Si has cotizado en España y en Panamá durante el mismo año

En ese caso (periodos superpuestos), ese año no cuenta doble para alcanzar el mínimo de tiempo exigido para jubilarte. Así se gestiona esa situación según las reglas del convenio:

1. Para cumplir el “mínimo de años” (Carencia)

Para saber si llegas a los 15 años necesarios para cobrar una pensión en España, la Seguridad Social suma los periodos. Si en un mismo año natural trabajaste 6 meses en España y 8 meses en Panamá:

No se cuentan 14 meses.

Ese año se computa simplemente como un año de cotización (12 meses). Los días que se solapan solo se cuentan una vez.

2. Para calcular cuánto dinero cobrarás (Cuantía)

Aquí es donde se mira lo que aportaste en cada sitio:

España calculará tu pensión basándose únicamente en las bases de cotización que tuviste en España.

Panamá hará lo mismo con lo que aportaste allí.

El hecho de haber cotizado en ambos a la vez no suele aumentar la pensión en un país con el dinero del otro; cada organismo paga su “cuota” de forma independiente pero proporcional.

3. El principio de “Prórroga de efectos”

El convenio evita que pierdas derechos. Si por alguna razón la suma de ambos no fuera suficiente, se aplican reglas para que el trabajador no salga perjudicado por la movilidad, pero nunca para que un mismo periodo compute doble en el tiempo de vida laboral.

Resumen rápido

¿Suman doble para el tiempo? No, los periodos superpuestos se computan como uno solo.

¿Suman para el dinero? Cada país te pagará su parte proporcional según lo que ganaste y aportaste en su sistema.

Comparativa con cotización en un país europeo

Desde un punto de vista estrictamente administrativo para tu jubilación en España, un país europeo (utilizaremos como ejemplo Portugal) ofrece una ventaja técnica mayor que Panamá, aunque ambos países permiten sumar los años cotizados.

La diferencia clave no está en si los años cuentan o no (en ambos cuentan), sino en qué normativa protege tu pensión:

1. Marco Jurídico: UE vs. Convenio Iberoamericano

Portugal (Reglamento Comunitario 883/2004): Al ser un país de la Unión Europea, el proceso de “totalización” (sumar años) es casi automático y está blindado por leyes europeas muy estrictas. Existe una mayor agilidad en el intercambio de datos entre la Seguridad Social española y la portuguesa.

Panamá (Convenio Multilateral Iberoamericano): Aunque es un acuerdo excelente, depende de la burocracia de enlace entre España y la Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá. Los procesos suelen ser más lentos y requieren formularios específicos (como el DI-1) que pueden tardar más en gestionarse.

2. Diferencias en la moneda y base de cálculo

Portugal: Las cotizaciones se hacen en Euros , lo que facilita enormemente el cálculo del “prorrateo” (la parte proporcional que te paga cada país). No hay riesgo de pérdida por tipo de cambio al recibir tu parte portuguesa en España.

Panamá: Las cotizaciones son en Balboas (equivalente al Dólar estadounidense). Si bien el dólar es una moneda fuerte, siempre estarás expuesto a las variaciones del mercado de divisas cuando la Seguridad Social panameña te envíe tu parte de la pensión a tu cuenta en España.

3. Requisitos para el “Mínimo”

Portugal: Si te falta poco para los 15 años de España, los periodos en Portugal se integran bajo normas de la UE que a veces incluyen beneficios adicionales para el cálculo de bases mínimas.

Panamá: Necesitarás acreditar muy bien tus cuotas en la CSS. Recuerda que Panamá exige un mínimo de 240 cuotas (20 años) para darte una pensión propia, mientras que en España el mínimo es de 15 años. Pero ver a continuación:

Panamá te pagará (si cumples su edad de jubilación) la parte proporcional a tus 10 años allí.

¿Qué pasa si se ha cotizado 10 años de Panamá si el mínimo allí son 20?

Este es el punto más beneficioso del convenio:

Aunque en Panamá el mínimo para jubilarse sean 240 cuotas (20 años), el convenio obliga a Panamá a sumar tus 13 años de España.

Panamá verá que tienes 13 (España) + 10 (Panamá) = 23 años .

Como superas sus 20 años mínimos, Panamá también te pagará una pequeña pensión proporcional a esos 10 años que estuviste allí.

En resumen: Gracias a que trabajaste en Panamá, rescatas tus 13 años de España que de otro modo estarían “perdidos”. Acabarías cobrando dos ingresos mensuales (uno de cada país).