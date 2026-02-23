Información Parlamentaria sobre el Congreso Americano

Miembros y Comités del Congreso

En la página de miembros del congreso (con información a los comités a los que pertenecen), los usuarios pueden encontrar información sobre miembros específicos del congreso o comités específicos. El sistema de etiquetas demográficas permite a los usuarios crear agrupaciones de miembros similares.

El sistema de búsqueda de datos demográficos permite a los usuarios encontrar miembros de cada Congreso hasta la actualidad (se busca en conjunto o por separado para cada Congreso) utilizando palabras clave o categorías preseleccionadas.

El sistema de exploración de comités permite a los usuarios encontrar la composición de los comités, la clasificación de los miembros, la dirección, el URL y más. Las comisiones y subcomisiones están listadas por separado, y se pueden buscar los programas de las comisiones.

Lista de contenidos básicos sobre el Congreso Americano

Se proporciona acceso a las siguientes fuentes, en inglés:

Índice y resúmenes de documentos de comités del Congreso, informes y audiencias publicadas

Historias legislativas, 1969-presente

Audiencias de la Comisión: transcripciones seleccionadas y declaraciones en texto completo

Documentos de la Cámara y el Senado (versiones electrónicas)

Resúmenes de informes de la GAO

Textos de proyecto de ley y seguimiento

Textos de las leyes públicas federales

Código de los Estados Unidos

Código de Reglamentos Federales

Registro Federal

Datos de financiación de campañas

Datos de los votos clave

Declaraciones financieras, perfiles y registros de votación de los miembros del congreso americano

Historia Legislativa

Los índices históricos incluyen:

CIS U.S. Serial Set Index (1789-1969)

Índice de audiencias del Congreso de los Estados Unidos de la CEI (1834-1969)

Índice de audiencias de comités de la Cámara de Representantes no publicado por la CEI (1833-1972)

Índice de audiencias de comités del Senado no publicadas de la CEI (1824-1984)

CEI Índice de Impresiones del Comité del Congreso de los Estados Unidos (1830-1969)

CEI Índice de documentos e informes ejecutivos del Senado de los Estados Unidos (1817-1969)

Las historias legislativas pueden ser documentos largos e incluyen el proyecto de ley promulgado, proyectos de ley relacionados, enlaces al registro del Congreso, audiencias, informes del Senado y de la casa, impresiones del comité y descriptores.

Perfiles de Proyectos de Ley

Los perfiles contienen información de los patrocinadores y copatrocinadores del proyecto de ley, citaciones de publicaciones relacionadas, resumen y acciones del proyecto de ley, y enlaces a todas las versiones del proyecto de ley.

Los Perfiles de Proyectos de Ley contienen información o hipervínculos a:

todas las versiones del proyecto de ley

documentos legislativos relacionados si se promulgó un proyecto de ley, como la ley de deslizamiento (la versión PL) y la ley de sesión (la versión Stat. at Large o Stat.)

si el proyecto de ley fue promulgado en derecho público después de 1970, un enlace a la compilación de la historia legislativa

acciones de estado con fecha

publicaciones conexas como informes de comités y audiencias.

Los perfiles de proyectos de ley también pueden ser referidos como un informe de seguimiento de proyectos de ley.

Documentos de la Cámara y el Senado

Los documentos de la Cámara y el Senado son la clase de publicaciones emitidas por los comités del Congreso o el pleno de la Cámara o el Senado que se numeran con la designación H. Doc. o S. Doc. Este tipo de publicación puede contener: Mensajes presidenciales que proponen nueva legislación o vetan legislación aprobada por el Congreso; informes especiales de agencias del poder ejecutivo; informes de actividades de comités del Congreso; estudios especiales patrocinados por el comité e información de antecedentes publicados como documentos oficiales en lugar de impresos de comité; informes anuales de ciertos grupos patrióticos y de veteranos; homenajes conmemorativos; y compilaciones de información de antecedentes relacionados con temas de debate anuales intercolegiales y de escuelas secundarias.

Los documentos de la Cámara y el Senado se incluyen en el conjunto de la serie.

Los documentos de tratados del Senado son emitidos por el Senado cuando el Presidente les pide que ratifiquen un tratado. Por lo general, contienen el texto de la comunicación presidencial de apoyo a la ratificación del tratado y el texto del propio acuerdo del tratado.

Hasta 1991, el contenido de los documentos de tratados se publicaba en documentos ejecutivos escritos secuencialmente en cada sesión del Congreso (por ejemplo, Doc. Ejecutivo A, 91-1). Los documentos ejecutivos con un sistema de identificación por letras no se incluyeron en el conjunto de documentos en serie hasta 1979 (96º Congreso). A partir de 1981, el tipo de publicación de documentos ejecutivos para los materiales de tratados fue sustituido por el tipo de publicación de documentos de tratados del Senado e incluido en el Conjunto de Serie. Los documentos de tratado del Senado están numerados consecutivamente dentro de cada Congreso (por ejemplo, Treaty Doc. 99-1).

Una vez que el Presidente presenta un tratado al Senado para su ratificación, el tratado se mantiene vivo y lleva el mismo número de publicación, independientemente del Congreso, hasta que es ratificado, derrotado o retirado.

La mayoría de los documentos del tratado se refieren a tratados con gobiernos extranjeros, pero hasta 1870 también incluían tratados con tribus indias.

Hasta 1930, el contenido de los documentos del ejecutivo del Senado, incluidos los mensajes presidenciales relativos a los tratados y las nominaciones, eran confidenciales. Originalmente los documentos no confidenciales sobre asuntos del poder ejecutivo que se incluían en el Conjunto de Serie también se clasificaron como documentos ejecutivos del Senado, pero a partir de 1895 los documentos del poder ejecutivo del Conjunto de Serie se incluyeron en la categoría más amplia de documentos del Senado.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2025 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Audiencias del Congreso

La función “Testimonio seleccionado” ofrece acceso a una selección de las declaraciones escritas de los testigos y a las transcripciones seleccionadas de las audiencias desde 1988 hasta el presente, proporcionadas por diversos terceros que cubren el Capitolio. Un recurso aparte, los Índices Históricos, ofrece breves resúmenes de contenido, indización y listas de testigos para las más importantes audiencias de 1789 a 1969.

Dado que no existe el requisito de que los comités del Congreso publiquen las audiencias, algunas transcripciones de las audiencias se transfieren a los Archivos Nacionales, donde las audiencias del Senado permanecen por lo menos 20 años y las de la Cámara de Representantes por 30 años. Las audiencias que no se publican por motivos de seguridad nacional pueden permanecer selladas en los Archivos Nacionales hasta 50 años antes de que sean accesibles al público. Los índices del Congreso proporcionan información sobre estas audiencias no publicadas, así como sobre las audiencias recientes que aún no se han publicado (audiencias “prepublicadas”).

Las comisiones toman la decisión de imprimir las audiencias y, si bien la mayoría de las audiencias se imprimen en un plazo de 52 semanas, algunas audiencias tardan mucho más tiempo.

Sistema de Búsqueda

Utilice el sistema de búsqueda para recuperar información del Congreso realizando búsquedas en las publicaciones del Congreso, incluyendo proyectos de ley, leyes e historias legislativas. El sistema busca en el texto completo de proyectos de ley, leyes, informes de seguimiento de proyectos de ley e historias legislativas, y busca en los resúmenes, títulos, información de indexación y otros datos bibliográficos de las publicaciones del Congreso. El tipo de búsqueda en esta y todas las formas de búsqueda se basa en nuestro Tesauro del Índice de Materias, no en lo que otros investigadores han introducido. Ahora puede recuperar un número ilimitado de resultados.

Deja un comentario