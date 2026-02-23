FAQs Tratados

Fundamentos y Definiciones

¿Qué es un tratado internacional? Es un acuerdo escrito entre Estados (u organizaciones internacionales) regido por el derecho internacional, ya sea en un solo instrumento o en varios.

¿Cuáles son los sinónimos comunes de “tratado”? Se usan términos como convención, acuerdo, protocolo, pacto, estatuto o carta, aunque legalmente todos funcionan como tratados si son vinculantes.

¿Qué diferencia hay entre un tratado bilateral y uno multilateral? El bilateral se celebra entre dos partes; el multilateral involucra a tres o más Estados.

¿Qué es un protocolo? Es un instrumento que complementa, enmienda o añade disposiciones específicas a un tratado principal ya existente.

¿Es lo mismo un tratado que un “Memorando de Entendimiento” (MOU)? No siempre. Un MOU suele expresar un compromiso político no vinculante, mientras que un tratado crea obligaciones legales estrictas.

El Proceso de Creación

¿Cuáles son las etapas para crear un tratado? Generalmente son cinco: negociación, adopción del texto, firma, ratificación (o adhesión) y entrada en vigor.

¿Quién tiene el “pleno poder” para negociar? Personas con un documento oficial (plenos poderes) que las faculta para representar al Estado, aunque Jefes de Estado y Ministros de Exteriores lo tienen por oficio.

¿Qué significa “firmar” un tratado? Expresa la intención de un Estado de cumplirlo, pero generalmente no lo hace vinculante de inmediato; obliga a no actuar contra el objetivo del tratado mientras se ratifica.

¿Qué es la ratificación? Es el acto formal por el cual un Estado confirma su consentimiento definitivo en quedar vinculado legalmente, tras cumplir con sus procesos internos (como aprobación parlamentaria).

¿Qué es la “adhesión”? Es el proceso por el cual un Estado se une a un tratado que ya ha sido negociado y firmado por otros, generalmente cuando el periodo de firma ya expiró.

Aplicación y Obligaciones

¿Cuándo entra en vigor un tratado? Según lo que dicte el propio texto (ej. al alcanzar un número específico de ratificaciones) o cuando todas las partes consientan.

¿Qué es una reserva? Una declaración unilateral que hace un Estado para excluir o modificar el efecto legal de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación particular.

¿Qué significa Pacta Sunt Servanda ? Es el principio fundamental de que los tratados deben ser cumplidos de buena fe por las partes firmantes.

¿Puede un tratado aplicarse de forma retroactiva? Por regla general, no; las disposiciones de un tratado no obligan a una parte respecto a actos ocurridos antes de su entrada en vigor.

¿Qué ocurre si un tratado contradice la ley interna de un país? A nivel internacional, un Estado no puede invocar su derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado.

Cumplimiento y Conflictos

¿Cómo se aplican o ejecutan los tratados? Depende del sistema nacional; algunos países requieren una ley de implementación (sistemas dualistas), mientras que en otros el tratado es ley directa (sistemas monistas).

¿Quién vigila que se cumplan los tratados? Algunos tratados crean sus propios comités (como los de derechos humanos) o encargan la supervisión a organizaciones internacionales como la ONU.

¿Qué pasa si un Estado viola un tratado? Puede enfrentar sanciones internacionales, pérdida de beneficios del tratado o ser llevado ante tribunales como la Corte Internacional de Justicia .

¿Qué es el Jus Cogens ? Son normas imperativas de derecho internacional general (como la prohibición de la tortura) que no admiten acuerdo en contrario; cualquier tratado que las viole es nulo.

¿Cómo se resuelven las disputas de interpretación? Mediante negociación directa, mediación, arbitraje o recurriendo a tribunales internacionales.

Terminación y Salida

¿Puede un Estado retirarse de un tratado? Sí, mediante la “denuncia” o retiro, siguiendo las cláusulas específicas de salida establecidas en el texto del acuerdo.

¿Cuándo se considera nulo un tratado? Si hubo coacción sobre el representante del Estado, fraude, corrupción o si el tratado contradice una norma de jus cogens.

¿Qué es el “depositario”? Es el custodio oficial del tratado (como el Secretario General de la ONU) encargado de recibir firmas, ratificaciones y notificar cambios a los miembros.

¿Qué sucede si hay un cambio fundamental en las circunstancias ( Rebus sic stantibus )? En casos extremos, un Estado puede invocar un cambio radical e imprevisible de las condiciones originales para terminar un tratado.

¿Dónde puedo consultar el texto de los tratados vigentes? En bases de datos oficiales como la Colección de Tratados de las Naciones Unidas o los registros de los Ministerios de Asuntos Exteriores de cada país

Tesauro de Tratados

¿Qué es el Tesauro de Tratados?

El Tesauro de Tratados, compilado y anotado por el Proyecto Lawi, es una lista completa de todos los tratados conocidos durante el siglo XX, así como algunos anteriores y posteriores. Esto incluye no sólo los tratados registrados formalmente con las Naciones Unidas (UNTS), pero un número significativo de acuerdos no registrados.

¿Qué información proporciona el Tesauro de Tratados?

El Tesauro de Tratados proporciona información sobre las partes del acuerdo, el tema general del acuerdo (acuerdo de comercio, acuerdo tributario, un acuerdo de control de armas, etc.), así como la fecha de firma y la fecha en vigor y el volumen y la página que contiene el texto de la acuerdo. Aunque el Tesauro de Tratados no proporciona el texto completo de cada acuerdo, es un recurso excelente para identificar cuando un estado (o Estados) formaron una serie de acuerdos internacionales de un tipo particular. Con una lista de los acuerdos pertinentes (incluyendo su número de volumen y página), un usuario interesado en obtener el texto completo puede simplemente recogerlos usando el material de fuente primaria (es decir, UNTS, LTS, etcetera.)

¿Cómo actualmente está administrando el Tesauro de Tratados?

El Tesauro de Tratados actualmente disponible proporciona acceso a información en más de 58,000 bilateral y tratados multilaterales entre 1900 y 1997. Cuando termine la cobertura total para el siglo XX, la base de datos debe figurar más de 70.000 acuerdos.

¿Qué extensiones adicionales del Tesauro de Tratados están previstas?

Como se mencionó anteriormente, nuestro objetivo inicial es proporcionar una cobertura completa de todos los acuerdos conocidos en el siglo XX. Extensiones previstas incluyen llevar adelante el Tesauro de Tratados con el fin de dar cobertura hasta el 2010. Además, tenemos la intención de recopilar información sobre la terminación del Tratado. Por último, nos gustaría mejorar la granularidad de nuestros códigos de tema y permiten acuerdos con múltiples dimensiones que cuentan con múltiples códigos de tema.

