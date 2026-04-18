Se presenta un caso hipotético de asistencia mutua internacional para el cobro de deudas, en que la hacienda española es uno de los acreedores.

Fuera de un concurso de acreedores, si un deudor paga a un prestamista privado en lugar de a Hacienda (teniendo esta un derecho de prelación), el prestamista podría incurrir en responsabilidad solidaria por colaboración en la ocultación o transmisión de bienes.

Hacienda tiene preferencia para el cobro de créditos vencidos y no satisfechos frente a otros acreedores ordinarios, según el Artículo 77 de la Ley General Tributaria (LGT). Si el deudor realiza la devolución al prestamista para evitar el embargo de la Administración, las consecuencias para el prestamista son varias. Entre ellas, Si Hacienda considera que el cobro del préstamo se utilizó para que el deudor se quedara sin fondos con los que responder a la deuda tributaria, puede declarar al prestamista como responsable solidario. Es decir, el prestamista r…