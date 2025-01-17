Ley Derecho

¿Es correcta tu oferta?

Hablando de eso, es crucial que te asegures de que la oferta es correcta. Y no estamos hablando sólo del salario.

Aunque la remuneración sigue siendo un factor importante, hay otros grandes elementos en juego que contribuyen a que un candidato decida finalmente solicitar un puesto jurídico o no.

Estos factores decisivos suelen incluir un paquete que ofrezca ventajas adicionales como horarios flexibles, opciones de trabajar desde casa, la posibilidad de trabajar en distintos lugares y con distintos equipos, una gran cultura de empresa y un entorno agradable y productivo, una trayectoria profesional claramente definida y extras como asistencia sanitaria, abono al gimnasio y planes de participación en los beneficios.

Ahora bien, puede parecer una larga lista de deseos, pero teniendo en cuenta que, según Glassdoor, el 57% de los candidatos a un puesto de trabajo mencionan los beneficios y las ventajas entre sus principales consideraciones antes de aceptar un trabajo, ¿estás seguro de que tu bufete tiene la oferta adecuada para el puesto?

¿Estás seguro de que puedes satisfacer las expectativas del mercado?

Incluso en un contexto de incertidumbre económica, seguimos observando un mercado de trabajo jurídico boyante, con muchas áreas de práctica que buscan contratar nuevos talentos con relativa urgencia. Sin embargo, por la misma razón, y en medio de una continua escasez de personal cualificado, el número de solicitudes de los demandantes de empleo sigue sin acelerarse al mismo ritmo.

Cuando la demanda está superando a la oferta (como pasó en el Reino Unido en 2019 y todavía ocurre en algunos países), se produce una situación extraña, que da lugar a un mercado jurídico altamente competitivo e impulsado por los candidatos.

Con la competencia en su punto más álgido, los bufetes de abogados buscan atraer a los mejores (y a menudo a los mismos) talentos, por lo que es imperativo que busquen formas de destacar. Y, una vez que esos candidatos hayan expresado su interés, asegurarse de que el proceso de contratación es correcto, atractivo y convincente de principio a fin.

¿Estás cometiendo errores críticos que podrían estar perjudicando tus posibilidades de atraer y retener a los mejores talentos para hacer crecer tu empresa?

En este artículo hay algunas preguntas -y respuestas- que te ayudarán a identificar si corres el riesgo de cometer errores críticos de contratación.

