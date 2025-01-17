Photo by Ian on Unsplash

Los Mayores Errores que Cometen los Despachos de Abogados en la Contratación de su Equipo

Por: Rob Green, director general de The GRM Group

Quédate hasta el final, porque puede que la mayoría de vosotros estéis de acuerdo con mi último punto.

Llevo 21 años contratando abogados para bufetes.

En 55 ciudades hasta ahora, he vivido en 4 continentes y he ayudado a miles de abogados y bufetes con sus estrategias de talento y trayectorias profesionales.

Estos son los errores más comunes que cometen los bufetes de abogados al contratar (su equipo). No todos se aplican a todos los bufetes, pero puede que reconozcas algunos de los bufetes en los que has trabajado.

Reclutar a los mejores talentos jurídicos es un componente crítico del éxito de un bufete. Esto es innegable. Sin embargo, muchos siguen sin tratar a las personas con esas aptitudes como deberían.

Veamos una analogía. Imagina, si quieres, un equipo de Fórmula 1, que cuenta con los mejores mecánicos, el mejor equipo comercial, lo mejor de todo... pero que, sin embargo, trata el coche como si fuera un viejo Morris Minor al que no da mantenimiento...

No vas a ganar ni una sola carrera.

Tus abogados son tu coche, ellos te llevarán al éxito. Si no traes a los mejores y te ocupas de su mantenimiento, se irán y perderás.

Errores cometidos.

Sin embargo, muchos despachos cometen sistemáticamente errores que obstaculizan su capacidad para atraer y retener a los mejores candidatos.

A continuación analizamos en profundidad los escollos de contratación más comunes a los que se enfrentan los bufetes, incluida la creencia, a menudo arrogante, de que son los mejores, que puede agravar aún más estos problemas.

No siguen ningún orden en particular:

1. Falta de claridad sobre las funciones y expectativas

Uno de los errores más importantes que cometen los bufetes es no definir claramente las funciones y expectativas de los puestos que contratan. Las descripciones imprecisas de los puestos pueden generar confusión y desajustes entre las necesidades del bufete y las aptitudes del candidato.

Solución:

- Desarrollar descripciones detalladas de los puestos: Los bufetes de abogados deben invertir tiempo en crear descripciones exhaustivas de los puestos que describan las responsabilidades, cualificaciones y expectativas de cada función. Esto debe incluir las habilidades específicas requeridas, los niveles de experiencia y cualquier competencia particular que sea esencial para el éxito en el puesto.

- Utiliza perfiles de puestos: En lugar de basarse únicamente en las descripciones de puestos tradicionales, las empresas pueden crear perfiles de puestos que detallen cómo encaja la función en la estructura organizativa y el flujo de trabajo más amplios. Este enfoque ayuda a aclarar la finalidad del puesto y su impacto en los objetivos de la empresa.

2. Insuficiente atención al ajuste cultural

Las decisiones de contratación que pasan por alto el ajuste cultural pueden dar lugar a importantes problemas en el futuro. Un candidato puede tener las cualificaciones necesarias, pero no estar en consonancia con los valores o el estilo de trabajo de la empresa, con los consiguientes conflictos e ineficiencias.

Solución:

- Evaluar la compatibilidad cultural: Las empresas deben dedicar tiempo a definir claramente su cultura y sus valores. Durante el proceso de entrevista, pueden evaluar el ajuste cultural de los candidatos mediante preguntas específicas y situaciones que reflejen el entorno de la empresa.

- Involucrar a los miembros del equipo en las entrevistas: Incluir a los posibles miembros del equipo en el proceso de entrevista puede aportar información valiosa sobre lo bien que podría encajar un candidato con la dinámica del equipo existente.

3. Hacer demasiado hincapié en las cualificaciones y la experiencia

Aunque las cualificaciones y la experiencia son importantes, no deben ser los únicos criterios para las decisiones de contratación. Centrarse exclusivamente en estos factores puede llevar a pasar por alto a candidatos con potencial para crecer y contribuir de forma significativa.

Solución:

- Evaluar las aptitudes interpersonales: Los bufetes de abogados deben tener en cuenta las aptitudes interpersonales de un candidato, como la comunicación, el trabajo en equipo y la adaptabilidad, junto con sus cualificaciones técnicas. A menudo, estos atributos pueden ser más indicativos del éxito a largo plazo de un candidato en el bufete.

- Considera el potencial futuro: Las empresas deben buscar candidatos que demuestren capacidad de aprendizaje y adaptación. Esto puede evaluarse mediante preguntas de comportamiento en la entrevista que exploren cómo han afrontado los candidatos los retos en el pasado.

(GRM también dispone de herramientas de ayuda).

4. Procesos de contratación lentos e ineficaces

En un mercado laboral competitivo, la lentitud de los procesos de contratación puede llevar a perder a los mejores talentos en favor de empresas que actúan con mayor rapidez. Los largos procesos de entrevistas con múltiples rondas de entrevistas pueden frustrar a los candidatos y hacer que se retiren de la consideración.

Solución:

- Agilizar el proceso de contratación: Los bufetes deben revisar sus procedimientos de contratación para identificar áreas de mejora. Esto puede implicar reducir el número de rondas de entrevistas o tomar decisiones más rápidamente después de las entrevistas.

- Mantener la comunicación: Mantener informados a los candidatos y a los Agentes durante todo el proceso de contratación puede ayudar a mitigar la frustración. Las actualizaciones periódicas sobre su situación y los siguientes pasos pueden mejorar la experiencia del candidato.

5. Descuidar el talento interno

Antes de buscar candidatos externos, los bufetes suelen pasar por alto el potencial de su plantilla actual. No evaluar las aptitudes y aspiraciones de los empleados actuales puede hacer que se pierdan oportunidades de promoción y desarrollo internos.

Solución:

- Realiza Auditorías de Talento: Evalúa periódicamente las aptitudes e intereses de los empleados actuales para identificar posibles candidatos a puestos vacantes. Esto puede ayudar a las empresas a aprovechar el talento existente y promocionar desde dentro, lo que puede ser más rentable y beneficioso para la moral.

- Crea vías de desarrollo: Establece vías claras de desarrollo profesional para los empleados a fin de fomentar la movilidad interna. Esto puede ayudar a retener a los mejores talentos y reducir la rotación.

6. Uso inadecuado de los datos en la contratación

Muchos bufetes no aprovechan los datos de forma eficaz en sus procesos de contratación. La falta de una toma de decisiones basada en datos puede dar lugar a malas decisiones de contratación y a la pérdida de oportunidades de mejora.

Solución:

- Implantar la Analítica de Datos: Los bufetes deben adoptar herramientas de análisis de datos para realizar un seguimiento de las métricas de contratación, como el tiempo transcurrido hasta la contratación, las fuentes de candidatos y las tasas de rotación. Esta información puede ayudar a identificar tendencias e informar sobre futuras estrategias de contratación.

- Establece objetivos claros: Antes de iniciar el proceso de contratación, las empresas deben definir sus objetivos y los indicadores clave de rendimiento (KPI) que utilizarán para medir el éxito.

Este enfoque estratégico garantiza que los esfuerzos de contratación estén alineados con los objetivos de la empresa.

7. Pasar por alto la importancia de la marca del empleador

Una marca de empleador fuerte es esencial para atraer a los mejores talentos. Los bufetes que no cultiven una reputación positiva en la comunidad jurídica pueden tener dificultades para competir por los mejores candidatos.

Solución:

- Desarrollar una marca de empleador convincente: Los bufetes deben promover activamente su cultura, valores y propuestas de venta únicas (USP) entre los posibles candidatos. Esto puede lograrse a través de las redes sociales, los sitios web de carreras profesionales y la participación en eventos del sector jurídico.

- Involucra a los empleados actuales: Anima a los empleados actuales a compartir sus experiencias y a promocionar el bufete como un gran lugar para trabajar.

Los testimonios de los empleados pueden ser una herramienta poderosa para atraer nuevos talentos.

Mucho más potente que soltar chorradas en las redes sociales sobre lo maravillosa que es tu empresa. La gente pasa de esas tonterías.

No comprobar a fondo las referencias

Omitir o realizar inadecuadamente la comprobación de referencias puede llevar a contratar a candidatos que quizá no sean adecuados para la empresa.

Las referencias proporcionan información valiosa sobre el rendimiento pasado y la ética laboral de un candidato.

Solución:

- Implantar un Proceso Estructurado de Comprobación de Referencias: Desarrolla un proceso estandarizado para realizar comprobaciones de referencias que incluya preguntas específicas sobre las habilidades del candidato, su estilo de trabajo y su idoneidad para el puesto.

- Verifica la información: Asegúrate de que la información facilitada por los candidatos es exacta, cotejándola con sus referencias.

Esta diligencia puede ayudar a evitar costosos errores de contratación.

9. Sé fiel a tus valores

En GRM nuestros valores son sencillos

Valor Curiosidad Humildad Creatividad Maestría

La diferencia entre nosotros y muchas empresas con las que hemos trabajado es que esto SOMOS nosotros. Todos los GRM'er pueden destacar una o dos veces a la semana cuando muestran estos valores.

Muchas empresas difunden sus valores a través de las redes sociales, pero no los viven, ni los respiran, y a veces no valen ni el papel en el que están impresos.

Piensa en esto detenidamente a la hora de contratar.

10. Confiar en estrategias de contratación anticuadas

Muchos bufetes siguen utilizando métodos de contratación tradicionales que pueden no ser eficaces en el panorama competitivo actual.

Confiar únicamente en los portales de empleo o en las agencias de colocación puede limitar el alcance y la eficacia de los esfuerzos de contratación.

Solución:

- Adoptar técnicas modernas de contratación: Los despachos de abogados deben explorar estrategias de contratación innovadoras, como la contratación a través de las redes sociales, los programas de recomendación de empleados y el contacto específico con las facultades de derecho.

- Utilizar la tecnología: Implantar un software de contratación puede agilizar el proceso de contratación y mejorar el seguimiento y la comunicación con los candidatos.

11. Arrogancia al creerse los mejores

Uno de los errores más insidiosos que cometen los bufetes de abogados es la arrogante creencia de que son intrínsecamente la mejor opción para los candidatos. Esta mentalidad puede manifestarse de varias formas, desde despreciar a la competencia hasta no reconocer las necesidades y expectativas cambiantes de los profesionales del Derecho de hoy.

Los peligros de la arrogancia

- Subestimar a la competencia: Los bufetes de abogados que se creen los mejores pueden pasar por alto los puntos fuertes de sus competidores. Esto puede llevar a la complacencia en las estrategias de contratación, permitiendo que los bufetes rivales atraigan a los mejores talentos ofreciendo mejores oportunidades, prestaciones o culturas de trabajo.

- Ignorar las opiniones de los candidatos: Una actitud arrogante puede dar lugar a que los bufetes desestimen las opiniones de los candidatos sobre sus procesos de contratación o la cultura del lugar de trabajo. Esto puede perpetuar las experiencias negativas de los candidatos, dañando la reputación del bufete en la comunidad jurídica.

- Falta de adaptación: La profesión jurídica está evolucionando, y las nuevas generaciones de abogados dan más importancia a la conciliación de la vida laboral y familiar, la diversidad y una cultura positiva en el lugar de trabajo. Los bufetes que se aferran a la creencia de que son los mejores pueden resistirse a los cambios necesarios para satisfacer estas expectativas cambiantes.

Soluciones para combatir la arrogancia

- Realizar estudios de mercado: Los bufetes deberían evaluar periódicamente su posición en el mercado realizando encuestas e investigaciones para saber cómo se comparan con sus competidores en términos de cultura, prestaciones y oportunidades de desarrollo profesional.

- Solicita la opinión de los candidatos: Tras el proceso de selección, los bufetes deben solicitar la opinión de los candidatos, tanto de los que han sido contratados como de los que no. Esta información puede proporcionar información valiosa sobre áreas de mejora.

- Adoptar una mentalidad de crecimiento: Los bufetes deben fomentar una cultura de mejora continua, reconociendo que siempre hay margen para el crecimiento y la adaptación. Esta mentalidad puede ayudar a los bufetes a seguir siendo competitivos y a responder a las necesidades de los posibles candidatos.

“Muchos abogados jóvenes vienen a mí y me preguntan: “¿Cómo puedo pasar de abogado a multimillonario?” Siempre me recuerda a una historia que cuentan sobre Mozart. Un día, un joven se acercó a Mozart y le dijo: ‘Quiero componer sinfonías. Quiero que me cuentes cómo se hace.’ Mozart le preguntó: ‘¿Cuántos años tienes?” ‘22’, dijo el joven. Mozart le respondió: “Eres demasiado joven para hacer sinfonías.” El joven, a la par sorprendido e irritado, replicó: ‘!Pero si tú estabas escribiendo sinfonías a los diez años!.’ Mozart contestó: ‘Sí, pero yo no andaba por ahí preguntándole a otros cómo se hacía.’” - Charlie Munger

Conclusión

Reclutar a los mejores talentos es un proceso complejo que requiere una planificación y una ejecución cuidadosas.

Evitando estos errores comunes, los bufetes pueden mejorar sus esfuerzos de contratación y atraer a los candidatos adecuados que contribuirán a su éxito. Hacer hincapié en la claridad de las funciones, el ajuste cultural, la toma de decisiones basada en los datos y una marca de empleador fuerte posicionará a los bufetes para prosperar en un panorama jurídico competitivo.

Además, reconocer y abordar la arrogancia que puede nublar el juicio ayudará a los bufetes a seguir siendo humildes y receptivos a las necesidades de los candidatos, lo que en última instancia conducirá a mejores resultados de contratación y a una mano de obra más comprometida.

