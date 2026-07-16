Introducción

Se trata de Oscar Constantino Gutiérrez, mexicano, consultor en políticas públicas y Derecho. Académico. Es Doctor en Derecho (por San Pablo CEU, Madrid), y se considera un liberal clásico. Es columnista en la revista de política y cultura Letras Libres.

Publica el boletín “En la mira”, donde trata temas políticos, jurídicos y sociales, en especial mexicanos. A través de sus publicaciones semanales en esa newsletters y de la herramienta o red de interacción social Notes, aborda principalmente los siguientes ejes temáticos:

Privacidad y poder estatal: Analiza la vigilancia y defiende el derecho de los ciudadanos al anonimato y la opacidad para evitar que los gobiernos perfilen o castiguen la disidencia.

Análisis jurídico y político: Evalúa críticamente las reformas legales y las dinámicas del sistema de justicia, abordando temas de impacto institucional como el juicio de amparo.

Reflexiones culturales y literarias: Comparte opiniones personales sobre la herencia intelectual, la importancia del acceso a la lectura en la infancia y críticas hacia el intelectualismo superficial.

Conversación digital: Utiliza el espacio de interacción para debatir con otros escritores de habla hispana acerca de los formatos de consumo digital, tales como el auge de la no ficción frente a la ficción.

A continuación, plasmaremos aquí, en forma de entrevista, aspectos de su vida, para que conozcas al Oscar Constantino que está detrás de su boletín.

Finalmente, destaremos algunas partes de sus artículos más populares.

La Entrevista

Esta entrevista está centrada en la vida cotidiana de Oscar, lo que ha aprendido del pasado, y el futuro de su boletín.

¿Cómo era tu vida antes de empezar a escribir?

Esa es una historia que no empieza con Substack. Mi formación de licenciatura es de abogado… y aprendí a escribir cómo lo hacían mis maestros, los autores de los libros que yo leía en la carrera.

Inmediatamente después de terminar la licenciatura comencé una maestría y, cuando había concluido las asignaturas del posgrado, se vino la crisis de un diario muy respetado en mi ciudad, Siglo 21. Casi la totalidad del equipo de redacción y de imprenta decidió abandonar el diario un día a las seis de la tarde; la intención clara era reventar el periódico, haciendo imposible la publicación para el día siguiente. Para esas fechas, yo trabajaba entre otras cosas como abogado de un centro de investigación. El director del centro era amigo del dueño del Siglo 21 y le prestó ayuda: los investigadores del centro fueron a apoyar a los pocos periodistas que había y salió la edición. Yo me incorporé a la sección de economía y me nombraron editor de ella.



Esta introducción viene a cuento porque ahí me di cuenta de que mi estilo de escritura, que yo sentía muy pulido y sofisticado, no era nada periodístico. Es decir, reaprendí a escribir. El dato importa porque eso sucedió hace casi 30 años. Desde entonces he sido coordinador editorial de medios, he hecho radio y televisión, seguí escribiendo como columnista en distintos diarios y semanarios, hasta que hace unos años decidí centrarme en pocos medios nacionales de mi país; el más importante de ellos, y que me causa gran satisfacción, es Letras Libres.



Así que llegué a Substack después de algo de tiempo dedicándome a escribir. Cuando Pablo Majluf me invitó a su Substack Disidencia, tuve que abrir una cuenta y transité de escribir una columna para él a publicar todos los días en mi propio Substack.



¿Qué te motivó a lanzar tu boletín?

Yo había intentado tener blogs en Google y WordPress. La motivación para escribir en un espacio así es casi como la de un Robinson escribiendo cartas en una isla desierta. Lo que hace diferente a Substack es que es una red social de escritores: el equivalente a que escribas un mensaje, lo metas en una botella, lo lances al mar y recibas una botella de respuesta casi de inmediato. La motivación es distinta. Para escribir en WordPress necesitaba plantearme dedicar tiempo a escribir algo, publicarlo, y tener la certeza de que quizá recibiría algún mensaje desbalagado. Creo que la plataforma facilita, incentiva, el escribir.



Siempre me ha gustado comentar sobre múltiples temas. Mis especialidades son Derecho, acceso a la información y políticas públicas, pero parafraseando un poco a Dennis O’Neil, que recomendaba que si querías escribir bien de cómics leyeras otras cosas que no fueran cómics, a mí me gusta leer y escribir de cosas que no son necesariamente de mi carrera o de mis ocupaciones profesionales. Me gusta mucho cómo Gabriel Zaid explica que los intelectuales no necesariamente escriben de su área de especialidad, que a Sájarov no le pedimos que nada más nos hable de física atómica… y los grandes temas no sólo deben tratarse por los especialistas de una disciplina, “porque decidir sobre el uso de la bomba atómica no es algo que se estudie con un ciclotrón: es algo que rebasa los métodos de la física”.



Entonces, mi Substack es el espacio donde hablo de las cosas que me interesan, me ocupan y me preocupan. Sería arrogante de mi parte llamarme intelectual: soy un escritor que opina sobre temas de interés público, pero no sé si tenga alguna autoridad moral entre las élites. Eso no me corresponde a mí decirlo.



¿Cuál ha sido tu mayor fracaso y qué aprendiste?

Muchos, y casi todos comparten el mismo origen: decidir rápido cuando lo que tocaba era esperar. Cuando reviso mis peores decisiones, la impulsividad aparece con una regularidad que ya no me sorprende, sólo me previene. De ahí saqué la regla que más me ha servido: antes de actuar, preguntarme si la urgencia es real o es sólo la sensación de urgencia. Casi siempre es lo segundo. Ahora reviso las decisiones grandes con más calma antes de tomarlas. No siempre funciona, pero falla menos que la versión anterior de mí.



¿Cómo es tu día a día ideal? ¿Cuál es tu café, té o bebida preferida para escribir?

Mi día ideal es uno en que haya dormido bien. Normalmente tomo el café solo, como dirían los turcos: negro como la noche, amargo como la muerte y caliente como el infierno. Bueno, si no está demasiado caliente no hay problema; debe ser tomable. Me gusta ver noticias, de preferencia en un sistema multimedia, ya sea YouTube o alguna plataforma de noticias. A pesar de que me considero tecnológicamente muy conectado con sistemas en el estado del arte, suelo escuchar radio. Cuando voy a escribir, mi combinación ideal es un buen café acompañado de agua mineral muy helada.

De los tés prefiero no empezar, es otra entrevista completa. En casa hay variedad, pero si me obligas a elegir uno, Earl Grey.



¿Qué haces en tu tiempo libre cuando no estás creando? ¿Qué sueles desayunar?

Me gusta leer, ver películas o series en las plataformas, ir al cine, cenar fuera o prepararme algo más elaborado en casa, y cuidar de mis seis gatos y de Orwell, mi mastín napolitano.



No siempre desayuno lo mismo, pero hay constantes: pan integral —de preferencia negro o alemán—, quesos fuertes y unos huevos que me quedan bastante bien. Si hay tiempo, fruta. Fuera de casa mi desayuno ideal son huevos rancheros o unos chilaquiles muy picantes, aunque tampoco le digo que no a un waffle o pancakes. En casa prefiero un omelet elaborado: especias, hierbas, relleno de queso, chile y alguna proteína. Cuando ando con prisa, un bagel con queso crema y mermelada resuelve perfectamente, y si la prisa es mayor, café, dos rebanadas de pan integral tostado y huevos estrellados. Lo único que no cambia es el café acompañado de agua mineral fría.



Lo cierto es que tiempo libre, realmente libre, no tengo: entre el trabajo, publicar y los pendientes de la casa, más bien tengo pausas que también implican trabajo. En mi país hay una expresión bastante folclórica para referirse a esto —no me gusta, pero describe lo que pasa—: descanso haciendo adobes.



No es queja. Prefiero ocupar mi tiempo en cosas productivas o que me fortalezcan para lo que haré después.



¿Cuáles son tus libros y boletines favoritos?

Disidencia es uno de mis boletines favoritos, pero sería injusto hacer un listado de mis diez preferidos. Estoy en la fase en que leo usualmente lo que me aparece en la app y, sobre esa base, si me gusta, sigo leyendo; si no, lo dejo de lado.



Además de los libros obviamente necesarios profesionalmente, disfruto mucho leer economía, novelas, ensayos —para mí el mejor Borges es el ensayista—. Si tengo que señalar algunos de mis libros favoritos, estarían 1984, Animal Farm, Un mundo feliz, las novelas de le Carré, los libros de Umberto Eco, Acemoglu, Enrique Krauze, Octavio Paz, Gabriel Zaid, Guillermo Sheridan, Von Mises y Hayek. Me encantan los cómics, pero no puedo leer tantos como cuando estaba en mis veintes; prefiero dedicarle tiempo a leer o releer algo de Hitchens o Scruton.



¿Qué consejo le darías a tu “yo” de hace diez años?

Comienza a hacer pentatlón moderno y cómprate una casa en la montaña. Menos es más.



¿Hacia dónde va este boletín tuyo en los próximos años?

Mi objetivo es que En la Mira tenga una cantidad suficiente de seguidores para que, más que un proyecto incubado, sea algo que pueda vivir por sí mismo. En ese momento invierto mucho más en tiempo y recursos de lo que obtengo; no es queja, si algo aprendí en los periódicos es que tiempo es el segundo apellido de todo medio exitoso. Creo que en el momento en que eso se logre, será una meta felizmente cumplida.



Quiero que En la Mira sea un referente obligado para quien quiera un análisis no superficial sobre temas de coyuntura o de largo aliento. Mis columnistas son gente brillante, con planteamientos muy interesantes sobre los temas que abordan. Luis Ramírez, por ejemplo, conjunta claridad con profundidad de fácil lectura. Una de las cosas que más agradezco es que tengo lectores amables, fieles, que leen con atención lo que se escribe en el Substack. Si ese conjunto de suscriptores se expande lo suficiente, el proyecto tendrá muchos años por delante. A nuestro equipo nos toca ofrecer contenidos de calidad para lograrlo; lo demás no depende de nosotros.



Si todo sale bien, seguiremos expandiendo el tipo de medios utilizados; actualmente hay columnas escritas, audiocolumnas y podcasts. Arturo Herrera y Yuri Pérez son mis socios en otra empresa, H101, en la que hicimos primordialmente contenido en video. Es algo que no descarto hacer a futuro en Substack, siempre y cuando se dé la consolidación de la membresía.

Sus Artículos más Populares

Hemos seleccionado algunos de ellos, con un pequeño resumen, comentario o reseña, según el caso:

¿Por qué Sheinbaum quiere ya tus datos biométricos?

Este texto empieza señalando que, en el primer trimestre de 2026, sin apenas ruido, México borró de un plumazo una pieza fundamental de la vida civil de millones de personas. La cédula profesional —ese documento que durante décadas acreditaba no solo tu título universitario sino, sobre todo, tu identidad ante bancos, notarías, aerolíneas y dependencias oficiales— ya no sirve para identificarte.

Tras escribir sobre el contexto y las razones, concluye:

Los desaparecidos merecen justicia. Nadie lo discute. Pero convertir esa tragedia en el pretexto para una base de datos biométrica centralizada, administrada por el mismo aparato que no ha podido resguardar ni sus propios servidores, no es protección, sino riesgo innecesario. Y es, sobre todo, un mal trueque: cambiar la libertad de no ser catalogado por la promesa —siempre diferida— de que algún día, quizá, ese mismo registro nos salve. Los mexicanos tienen una decisión delante: entregar su cuerpo al Estado o empezar a vivir con las complicaciones de oponerse. El precio será alto en ambos casos. Si algunos ceden, lo pagaremos todos. Si todos resisten, lo pagará el Estado con una retirada vergonzosa.

¿Por qué los chairos niegan la realidad? Porque en el fondo les gusta la dictadura, pero tienen que fingir que no.

En este ensayo, concluye lo siguiente:

En el fondo, los chairos no niegan la dictadura por ingenuos, sino por placer. Les gusta. Les hace sentir que por fin ganaron. Y mientras puedan llamar “libertad” a su sumisión, seguirán felices con Wi-Fi, migajas y la sensación de que obedecer es ser parte del poder.

¿Por qué hay gente que sigue defendiendo al obradorato?

El texto desarrolla una crítica analítica centrada en los siguientes puntos, en relación a López Obrador, ex presidente de México:

Evaluación del obradorismo: Cuestiona las razones políticas y sociales por las cuales diversos sectores mantienen un respaldo absoluto hacia el modelo de gobierno actual en México.

Inconsistencias y retórica: Contrapone las promesas e ideologías originales del movimiento con sus decisiones prácticas de política pública, como los giros en materia ambiental y energética.

Mecanismos de lealtad: Examina si el apoyo responde a una convicción ideológica genuina, al diseño de programas sociales o al control de la narrativa pública frente a la pérdida de contrapesos institucionales.

“Pablo Gómez, sujeto de estudio de Pareto”

El subtítulo del ensayo define claramente su postura: “Doblemente inepto, el operador de Morena busca validar el abuso absoluto del poder”.

La tesis central de este escrito conecta la trayectoria del veterano político e ideólogo mexicano Pablo Gómez con las teorías del sociólogo y economista italiano Vilfredo Pareto, abordando los siguientes puntos críticos:

La “Circulación de las Élites” de Pareto:

El marco teórico: Pareto planteó que la historia es un “cementerio de aristocracias” donde una élite gobernante es inevitablemente sustituida por otra (una contraélite). Sin embargo, la estructura oligárquica del poder no cambia; solo cambian quienes lo ejercen.

El caso de Pablo Gómez: El autor utiliza a Gómez como el ejemplo perfecto de este fenómeno. Describe cómo un personaje surgido de la izquierda histórica, líder estudiantil del 68 y eterno opositor, terminó integrándose por completo a la nueva élite gobernante (el obradorismo/Morena), replicando o empeorando los vicios de opacidad y control de los regímenes anteriores.

Crítica al desempeño e ineptitud institucional:

Uso faccioso del Estado: Constantino analiza el paso de Pablo Gómez por la dirección de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Desde la óptica del autor, la institución se desvió de su propósito técnico de perseguir el lavado de dinero y se transformó en una herramienta de presión política.

La “doble ineptitud”: Lo califica de esa manera al argumentar que falló tanto en construir un andamiaje legal e institucional robusto y transparente, como en entregar resultados reales de fiscalización que no estuvieran sesgados ideológicamente.

Validación del abuso de poder:

Justificación ideológica: El artículo cuestiona cómo un cuadro con formación intelectual intenta justificar retóricamente la pérdida de contrapesos y la centralización del mando.

El cinismo de la nueva oligarquía: Concluye que, lejos de representar una verdadera transformación democrática, perfiles como el de Gómez validan el autoritarismo bajo el escudo de la legitimidad popular, cumpliendo al pie de la letra con la cínica regla de Pareto sobre la perpetuación de las cúpulas en el poder.





