Embargo de créditos con elementos extranjeros
Varios casos posibles.
Un embargo de créditos es un procedimiento habitual donde la Agencia Tributaria (Hacienda) se interpone para cobrar lo que A le debe directamente de su deudor (B).
Aquí los puntos clave de cómo funciona:
Notificación de embargo: Hacienda envía una diligencia de embargo a B. A partir de ese momento, B tiene la obligación legal de no pagar a A, sino de ingresar ese dinero en las cuentas de la Administración.
Subrogación técnica: No es que Hacienda se convierta en “dueña” del contrato para siempre, pero sí adquiere el derecho preferente a percibir los pagos hasta que la deuda de A quede liquidada.
Residente en el extranjero: Este es el punto complejo. Si B vive fuera de España, la capacidad de Hacienda para obligarle a pagar es limitada, ya que la jurisdicción de la Agencia Tributaria termina en la frontera.
Si B tiene bienes o cuentas en España, Hacienda actuará sobre ellos.
Si B no tiene nada en España, Hacienda suele recurrir a convenios de asistencia mutua co…