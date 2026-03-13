Un embargo de créditos es un procedimiento habitual donde la Agencia Tributaria (Hacienda) se interpone para cobrar lo que A le debe directamente de su deudor (B).

Aquí los puntos clave de cómo funciona:

Notificación de embargo: Hacienda envía una diligencia de embargo a B. A partir de ese momento, B tiene la obligación legal de no pagar a A, sino de ingresar ese dinero en las cuentas de la Administración.

Subrogación técnica: No es que Hacienda se convierta en “dueña” del contrato para siempre, pero sí adquiere el derecho preferente a percibir los pagos hasta que la deuda de A quede liquidada.