En Portugal, el umbral para que el fraude se considere delito fiscal (denominado fraude fiscal) es de 15.000 euros, una cifra significativamente inferior a los 120.000 euros de España.

Esta aparente severidad conlleva, paradójicamente, una serie de ventajas procesales y garantías para el contribuyente que se ve inmerso en un proceso judicial en lugar de uno meramente administrativo:

Garantías del Proceso Penal frente al Administrativo

En concreto:

Intervención Judicial Directa : Al superar los 15.000 euros, el caso sale de la esfera exclusiva de la Autoridad Tributaria y entra en la jurisdicción penal . Esto implica que un juez de instrucción supervisa el proceso, ofreciendo una neutralidad que no siempre se percibe en la fase administrativa.

Presunción de Inocencia Reforzada : En el ámbito penal, la carga de la prueba recae estrictamente en la fiscalía. El contribuyente goza de todas las protecciones constitucionales del proceso criminal, que suelen ser más garantistas que las del procedimiento administrativo sancionador.

Acceso a Recursos: El pleito en sede judicial permite un abanico de recursos y una revisión de los hechos por tribunales superiores con criterios jurídicos más amplios que los órganos de revisión interna de Hacienda.

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Otros Aspectos Relevantes en Portugal

Destacan los siguientes:

Prescripción : El plazo general para que las autoridades tributarias emitan una nueva evaluación es de 4 años .

Tipos Impositivos : Aunque el umbral del delito es bajo, Portugal ofrece regímenes atractivos como el de Residente No Habitual (NHR) , con tipos reducidos para ciertos ingresos durante 10 años.

Impuesto sobre Sociedades: El tipo estándar puede ser más bajo que en otros países, con un 17% para los primeros 50.000 € de beneficios en ciertos casos.

Ejemplo: Para un importe de 100.000 euros

Para un importe de 100.000 euros, la diferencia entre ambos países es radical: mientras en Portugal ya estarías en el terreno del derecho penal, en España el caso se mantendría, por norma general, como una infracción administrativa.

Aquí tienes la comparativa de cómo afecta esto a tus garantías y riesgos:

Naturaleza del Procedimiento

En Portugal (Delito) : Al superar los 15.000 €, el caso es judicializado. Esto significa que un Juez de Instrucción y el Ministerio Público supervisan la investigación. Como mencionaste, esto ofrece mayores garantías procesales, como el derecho a no declarar contra uno mismo de forma más estricta y una revisión judicial externa desde el inicio.

En España (Administrativo) : El umbral general del delito fiscal es de 120.000 € . Con 100.000 €, el caso es gestionado íntegramente por la Agencia Tributaria (AEAT) a través de un expediente sancionador. La propia administración es “juez y parte” en la fase inicial, aunque puedes recurrir después ante los tribunales contencioso-administrativos. Nota: Si el fraude fuera de IVA intracomunitario , el límite en España baja a 100.000 € , por lo que en ese caso específico sí podrías enfrentar un proceso penal.



La “Ventaja” del Contribuyente

La reflexión del inicio (mayores garantías procesales) es acertada en términos de defensa:

En sede penal (Portugal) , es más difícil para el Estado condenar si hay dudas razonables sobre el “dolo” (la intención de engañar).

En sede administrativa (España), la Hacienda española suele aplicar sanciones de forma casi automática basándose en interpretaciones técnicas de la norma, y es el contribuyente quien debe luchar años en los tribunales para desmontarlas.

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¿Si el juez penal portugués dice que no hay delito fiscal, entonces no hay sanción tributaria?

No necesariamente. El hecho de que un juez penal dictamine que no hay delito fiscal en Portugal no garantiza automáticamente la ausencia de una sanción tributaria (administrativa), aunque sí refuerza considerablemente la posición del contribuyente.

La clave reside en la diferencia entre los requisitos de cada vía según el Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT):

El motivo de la absolución es determinante

En este caso:

Si la absolución es por “inexistencia de los hechos” : Si el juez declara que los hechos (por ejemplo, una factura falsa) simplemente no existieron, la Autoridad Tributaria suele verse obligada a cerrar también el expediente administrativo, ya que no puede sancionar sobre algo que judicialmente se ha declarado inexistente.

Si la absolución es por “falta de dolo”: El delito fiscal en Portugal requiere intención de engañar (dolo). Si el juez te absuelve porque cree que cometiste un error sin mala fe, Hacienda aún puede imponerte una coima (multa administrativa) por negligencia, ya que el error administrativo no requiere esa intención criminal.

El principio “Non bis in idem”

Este principio prohíbe castigar a alguien dos veces por el mismo hecho con sanciones de la misma naturaleza. Sin embargo, la justicia europea y portuguesa permiten que convivan una sanción administrativa y un proceso penal, siempre que la suma de ambas no sea desproporcionada.

Si eres absuelto en la vía penal, el proceso administrativo (que suele estar suspendido mientras dura el penal) se reanuda.

En muchos casos, si el tribunal penal considera que no hubo perjuicio económico para el Estado, esto puede servir como base para solicitar la dispensa o reducción de la multa administrativa.

La independencia de jurisdicciones

Es importante tener en cuenta que en Portugal la ley no atribuye automáticamente valor de “cosa juzgada” a una sentencia penal absolutoria dentro de un proceso de oposición fiscal administrativo. La sentencia penal se considera un elemento de prueba muy fuerte, pero el tribunal administrativo tiene libertad para valorar las pruebas de forma independiente en lo que respecta a la deuda tributaria pura y dura.

Resumen de escenarios tras la absolución penal:

Deuda Tributaria : Casi siempre deberás pagar la cuota del impuesto más intereses, independientemente de la absolución penal.

Sanción (Coima) : Podría mantenerse si se considera que hubo negligencia, aunque no hubiera dolo criminal.

Victoria total: Solo si el juez penal declara que la interpretación de Hacienda era errónea y que no existía obligación tributaria alguna.

La estrategia administrativa

A la Autoridad Tributaria y Aduanera (AT) de Portugal, por operatividad y eficacia recaudatoria, a menudo no le interesa que el expediente salte a la vía penal. Estas son las razones por las que Hacienda portuguesa prefiere mantener el caso bajo su control administrativo:

Pérdida de Control y “Cosa Juzgada”

Una vez que el caso supera los 15.000 € y entra en el Ministerio Público, Hacienda deja de ser quien “dicta la sentencia”. Si un juez penal absuelve al contribuyente con una sentencia firme que niega los hechos, Hacienda tiene muy difícil (o imposible) sostener después una sanción administrativa por esos mismos hechos. El riesgo de una derrota judicial que anule todo el trabajo inspector es alto.

La Suspensión del Procedimiento

En Portugal, el principio de prejudicialidad penal implica que, generalmente, el proceso administrativo de sanción se suspende mientras se resuelve el penal.

A Hacienda le urge cobrar : Un proceso penal puede alargarse años, retrasando el ingreso de las multas.

En la vía administrativa, los plazos son más cortos y la presión sobre el contribuyente para pagar o avalar es inmediata.

El Estándar de Prueba

Vía Administrativa : Hacienda juega con ventaja. Sus actas de inspección tienen presunción de veracidad. El contribuyente suele tener que demostrar que Hacienda se equivoca.

Vía Penal: El fiscal debe demostrar el “dolo” (la intención criminal). Es mucho más fácil para un abogado defensor sembrar una “duda razonable” ante un juez que convencer a un inspector de Hacienda de que su interpretación de la norma es errónea.

Coste y Recursos

Llevar un caso a juicio penal exige movilizar fiscales, peritos judiciales y tiempos de juzgado. Para el Estado, es mucho más “barato” y eficiente emitir una liquidación administrativa y una coima (multa) que el contribuyente, por miedo o por ahorrar costes legales, acabe pagando o negociando.

El matiz: La denuncia obligatoria

A pesar de que no les interese, los inspectores portugueses tienen la obligación legal de denunciar si detectan indicios de delito (más de 15.000 €). No es opcional. Sin embargo, en la práctica, Hacienda puede intentar calificar los hechos como una “falta” (negligencia) en lugar de “fraude” (dolo) para evitar que el caso salga de sus manos si la interpretación jurídica es dudosa.

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Estrategias de los Abogados

Para forzar que el caso se dirima en la esfera judicial (penal) y aprovechar esas mayores garantías que mencionábamos, los abogados en Portugal suelen utilizar varias palancas estratégicas. Estos son los mecanismos de defensa más habituales para “sacar” el expediente de las manos de Hacienda:

La Invocación del Error de Derecho vs. Dolo

Hacienda a menudo prefiere calificar una discrepancia como una “coima” (falta administrativa) por negligencia, porque es más fácil de cobrar.

La estrategia: El abogado puede presentar alegaciones demostrando que la estructura fiscal era compleja y que, si hubo un error, fue una interpretación técnica de la norma. Al cuantificar el ahorro fiscal en más de 15.000 €, se “obliga” a la inspección a elevar el caso al Ministerio Público para que un juez decida si hubo intencionalidad (dolo). Si el juez penal dice que no hubo dolo, la sanción administrativa posterior es mucho más fácil de tumbar.

La Solicitud de Suspensión de la Ejecución Fiscal

En Portugal, cuando Hacienda emite una liquidación, intenta cobrar de inmediato.

El mecanismo: El contribuyente puede presentar una Oposición Judicial (impugnación judicial). Si el importe supera los 15.000 € y hay indicios de delito, el abogado solicita que el proceso administrativo se detenga por prejudicialidad penal.

La ventaja: Esto paraliza el embargo de bienes mientras el juez penal no dicte sentencia. Es una forma de ganar tiempo y desplazar el campo de batalla a un terreno neutral (el juzgado).

El Derecho a la “No Autoincriminación”

Este es el mecanismo más potente en la fase de inspección:

En un procedimiento administrativo , el contribuyente tiene el “deber de colaborar” con el inspector.

En un procedimiento penal , el contribuyente tiene el derecho constitucional a guardar silencio y a no entregar documentos que le incriminen (basado en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos).

La jugada: Los abogados fuerzan la “criminalización” del expediente para que el contribuyente pueda dejar de colaborar con Hacienda bajo la protección de sus derechos como investigado en un proceso penal.

La Excepción de Incompetencia de la Autoridad Tributaria

Si Hacienda intenta imponer una sanción administrativa muy elevada (por ejemplo, basándose en el 100% de una cuota de 100.000 €), el abogado puede recurrir alegando que la Administración está invadiendo competencias judiciales. Al ser un importe superior a 15.000 €, se argumenta que la naturaleza de la infracción es sustancialmente penal y que solo un juez puede valorar la gravedad de la conducta.

El “Pagamento Voluntário” como arma de negociación

Portugal permite la dispensa de pena o reducción de la sanción si se paga la cuota de impuestos antes de que el proceso avance.

Muchos abogados usan el umbral de los 15.000 € para negociar con el Ministerio Público (el fiscal), no con Hacienda. A veces es más fácil llegar a un acuerdo de “suspensión provisional del proceso” con un fiscal (pagando el impuesto y una pequeña donación a una ONG) que con un inspector de Hacienda que quiere aplicar la multa máxima.

Si no hay dolo

Si la Autoridad Tributaria (AT) portuguesa decide no enviar el caso a la vía penal y calificarlo como una infracción administrativa (llamada contraordenação), la sanción se basa en la negligencia.

Para un importe de 100.000 euros de cuota no ingresada, el escenario sería el siguiente según el Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT):

La cuantía de la multa (Coima)

La sanción general por no ingresar un impuesto (falta de entrega de prestación tributaria) oscila entre el 10% y el 50% del valor del impuesto debido.

Mínimo : 10.000 € (10% de 100.000 €).

Máximo : 50.000 € (50% de 100.000 €).

Nota: Si la infracción la comete una persona jurídica (empresa), los topes se duplican, pudiendo llegar al 100% de la cuota (hasta 100.000 € de multa en tu ejemplo).

Reducciones por “arrepentimiento”

Hacienda suele usar la sanción como herramienta de cobro rápido. Si el contribuyente acepta el error y paga, existen reducciones legales:

Reducción al 12,5% del mínimo : Si pides el pago voluntario antes de que se notifique la decisión sancionadora y dentro de los 30 días posteriores a la infracción.

Reducción al 25% o 50%: Dependiendo del momento en que reconozcas la deuda y la abones.

Intereses Compensatorios

A la multa hay que sumar siempre los intereses por el tiempo que Hacienda no tuvo el dinero. En Portugal, el tipo de interés compensatorio suele estar en torno al 4% anual. Si el retraso es de 2 años, sumarías un 8% adicional sobre los 100.000 € iniciales.

¿Por qué esto es un “bueno” para la Hacienda portuguesa?

Al calificarlo como negligencia (sin dolo):

Cobro inmediato: No tiene que esperar años a un juicio penal. Menos burocracia: Se resuelve con un simple expediente administrativo. Seguridad: Evita que un juez penal diga que la interpretación de Hacienda era incorrecta y anule tanto la multa como la deuda.

En resumen: Por 100.000 € de fraude, en vía administrativa pagarías la cuota (100k) + intereses (aprox. 4k/año) + una multa que, si negocias rápido, podría quedarse en unos 15.000 € - 25.000 €.