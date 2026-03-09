Crédito a un no residente
Con aspectos tributarios.
Nota: Estamos dando continuidad aquí al caso práctico que hemos iniciado en los anteriores posts.
Si en 2028 el prestatario (B) no es residente fiscal en España, el tablero de juego cambia radicalmente. Pasamos del IRPF al IRNR (Impuesto sobre la Renta de No Residentes) y la capacidad de control de Hacienda se debilita, pero no desaparece.
Aquí tienes cómo afectaría a cada punto de esta situación:
El “Escudo” de la Residencia
Hacienda tiene muchas dificultades para gravar a alguien que no vive en España por rentas que no se consideran “obtenidas en territorio español”.
Si B ya no es residente: Hacienda no puede pretender que B tribute en España por su “renta mundial”.
La Ganancia Patrimonial: Si Hacienda intentara decir que la compensación de 2028 es un “regalo” (ganancia patrimonial), tendría que demostrar que esa ganancia deriva de bienes o derechos situados en España. Al ser un préstamo de una empresa española, Hacienda podría intentar gravarlo, pero la e…