Nota: Estamos dando continuidad aquí al caso práctico que hemos iniciado en los anteriores posts.

Si en 2028 el prestatario (B) no es residente fiscal en España, el tablero de juego cambia radicalmente. Pasamos del IRPF al IRNR (Impuesto sobre la Renta de No Residentes) y la capacidad de control de Hacienda se debilita, pero no desaparece.

Aquí tienes cómo afectaría a cada punto de esta situación:

El “Escudo” de la Residencia

Hacienda tiene muchas dificultades para gravar a alguien que no vive en España por rentas que no se consideran “obtenidas en territorio español”.