Un contrato de préstamo con intereses pagaderos por anticipado (también conocido como préstamo con descuento) es aquel en el que el prestamista deduce el importe de los intereses del capital total en el momento de la entrega del dinero. Esto significa que el prestatario recibe una cantidad neta inferior al valor nominal del préstamo, pero deberá devolver el total nominal al vencimiento.

Estructura y Cláusulas Clave

Para formalizar este tipo de acuerdo, el contrato debe incluir específicamente:

Identificación de las partes : Datos completos del prestamista y del prestatario.

Monto Nominal vs. Monto Líquido : Debe indicarse el capital total que se solicita. Debe detallarse que los intereses se descuentan en el acto, especificando el importe neto que recibe el deudor.

Tipo de Interés : Definir el porcentaje de interés ordinario que se aplica.

Cláusula de Pago Anticipado de Intereses : Especificar claramente que “los intereses devengados por toda la duración del préstamo serán abonados por el prestatario de forma anticipada mediante su retención del capital entregado”.

Plazo de Devolución : Fecha exacta o calendario de pagos para reintegrar el capital nominal.

Amortización: Posibilidad de liquidar el préstamo antes de tiempo y si esto conlleva recálculo de intereses.

Consideraciones Legales y Fiscales

Validez : Este modelo es común en descuentos comerciales y préstamos a corto plazo, pero debe revisarse la legislación local para evitar que los intereses sean considerados desproporcionados o usurarios.

Impuestos : Los intereses generados tributan como rendimientos de capital mobiliario.

Formalización: Se recomienda firmar por duplicado y, si el importe es elevado, elevarlo a escritura pública ante notario.

Nota: Si el préstamo incluye intereses pagaderos por anticipado (se descuentan del capital entregado), el Modelo 600 debe reflejar el capital nominal total y el contrato debe especificar claramente que el importe recibido por el deudor es el neto tras la retención de dichos intereses. Sin el contrato adjunto al Modelo 600, será imposible justificar por qué la transferencia bancaria es de un importe menor al declarado.

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MODELO DE CONTRATO DE PRÉSTAMO CON INTERESES PAGADEROS POR ANTICIPADO

En [Ciudad], a [Día] de [Mes] de [Año].

REUNIDOS

De una parte, como PRESTAMISTA: [Nombre y apellidos/Razón social], con DNI/NIF [Número] y domicilio en [Dirección], administrador de … y representante para Europa del Tercero X.

De otra parte, como PRESTATARIO: [Nombre y apellidos/Razón social], con DNI/NIF [Número] y domicilio en [Dirección].

CLÁUSULAS

PRIMERA. Importe del préstamo y pago de intereses.

El PRESTAMISTA entrega en este acto al PRESTATARIO la cantidad de [Importe Total en números] € ([Importe en letras] euros).

Ambas partes acuerdan que los intereses correspondientes a la totalidad de la vida del préstamo, que ascienden a [Importe de intereses] €, se abonan por anticipado en este momento. Por tanto, el PRESTAMISTA hace entrega efectiva al PRESTATARIO de la cantidad neta de [Cantidad neta] €, dándose este por recibido.

SEGUNDA. Comisión de Apertura.

Se establece una comisión de apertura del 2 % sobre el capital nominal del préstamo, que asciende a la cantidad de [Importe] €.

Las partes acuerdan expresamente que dicha comisión será asumida y pagada íntegramente por el PRESTAMISTA en el momento de la firma. Por tanto, este importe no será descontado de la entrega de fondos al PRESTATARIO ni deberá ser reembolsado por este al finalizar el contrato.

Independencia de la Comisión de Apertura: El PRESTATARIO reconoce y acepta expresamente que la Comisión de Apertura se paga en contraprestación por los servicios profesionales de intermediación, análisis y estructuración financiera en Europa ya prestados por el PRESTAMISTA.

En consecuencia, ambas partes acuerdan que esta comisión se devenga y no es reembolsable desde el momento de la firma de este contrato. Su validez es totalmente independiente de la transferencia exitosa de fondos por parte del Tercero X. El PRESTATARIO renuncia a cualquier derecho a reclamar la devolución de dicha comisión o a alegar enriquecimiento injusto en caso de que el préstamo no se materialice por causas imputables al Tercero X.

TERCERA. Devolución del capital.

El PRESTATARIO se obliga a devolver la cantidad íntegra del capital nominal ([Importe Total]) el día [Fecha de vencimiento], sin que proceda descuento alguno por el pago previo de los intereses y las comisiones.

CUARTA. Amortización Anticipada y Compensación por Desistimiento.

El PRESTATARIO tendrá derecho a devolver de forma anticipada, total o parcialmente, el capital pendiente de pago en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento pactada, sujeto a las siguientes condiciones:

Preaviso: El PRESTATARIO deberá notificar su intención de realizar un pago anticipado con una antelación mínima de [30/60] días naturales mediante comunicación fehaciente al PRESTAMISTA. Comisión de Cancelación: En concepto de compensación por la pérdida de rentabilidad y gastos de gestión, el PRESTATARIO abonará al PRESTAMISTA en el momento del pago una comisión del 2% sobre el capital que se amortiza anticipadamente. Importe Mínimo: Las amortizaciones parciales no podrán ser inferiores a 250.000 €. Liquidación de Intereses: En el caso de que existieran intereses devengados y no pagados hasta la fecha de la amortización, estos deberán liquidarse junto con el capital amortizado. Devolución proporcional: No genera derecho a la devolución de la parte proporcional de los intereses pagados, salvo pacto en contrario.

QUINTA. Impago.

El incumplimiento de la obligación de devolución del capital en la fecha acordada devengará un interés de demora del [Porcentaje]% anual sobre el capital pendiente.

SEXTA. Gastos de Reclamación e Incumplimiento.

En caso de que el PRESTATARIO incumpla su obligación de devolución del capital o el pago de cualquier otra cantidad acordada, todos los gastos y costas que se deriven de la reclamación judicial o extrajudicial de la deuda serán de su exclusiva cuenta. Esta obligación incluye, de manera enunciativa pero no limitativa:

Honorarios de Letrados y Aranceles de Procuradores, incluso en aquellos casos en que su intervención no sea legalmente preceptiva. Gastos de burofaxes, requerimientos notariales y cualquier comunicación fehaciente de reclamación. Costes de peritajes, registros y valoraciones de activos necesarios para la ejecución de garantías. Costas judiciales que pudieran ser impuestas en los procedimientos que se insten para el cobro de lo adeudado.

El PRESTATARIO se obliga a reintegrar estas cantidades al PRESTAMISTA en un plazo máximo de [Número] días desde que este último le notifique el desembolso realizado, sin perjuicio de los intereses de demora que correspondan sobre dichas cantidades.

SÉPTIMA. Obligaciones Fiscales y Presentación del Modelo 600.

El PRESTATARIO asume la obligación de liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD) derivado de la formalización del presente contrato.

A tal efecto, el PRESTATARIO se compromete a:

Presentación: Confeccionar y presentar el Modelo 600 ante la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), en su delegación de Barcelona, en el plazo máximo de 30 días hábiles desde la firma del presente documento. Exención: Hacer constar en dicho modelo la exención legal correspondiente a los préstamos entre particulares (según el Art. 45.I.B.15 del Texto Refundido de la Ley del ITP y AJD). Justificación: Entregar al PRESTAMISTA una copia del Modelo 600 debidamente sellado o con el código seguro de verificación (CSV) que acredite su presentación telemática, como garantía de la legalización del préstamo.

Todos los gastos de gestión, asesoría o tramitación relacionados con esta autoliquidación serán de exclusiva cuenta del PRESTATARIO.

OCTAVA. Condición Resolutoria por Incumplimiento Fiscal.

El presente contrato quedará resuelto de pleno derecho, a instancia del PRESTAMISTA, si el PRESTATARIO no entrega el justificante de presentación del Modelo 600 (debidamente sellado por la ATC o con su correspondiente CSV) en el plazo máximo de 30 días hábiles desde la firma.

En caso de resolución por este motivo:

El PRESTATARIO vendrá obligado a la devolución inmediata del capital nominal íntegro percibido. El PRESTAMISTA retendrá los intereses cobrados por anticipado en concepto de cláusula penal por los daños y perjuicios ocasionados y el coste de oportunidad de la movilización del capital. El PRESTATARIO deberá abonar adicionalmente una penalización fija de [Importe, ej: 3.000] € para cubrir los gastos de formalización fallida.

NOVENA. Procedencia de los Fondos y Representación.

El PRESTAMISTA manifiesta y declara que actúa en nombre y representación de la entidad [Nombre del Tercero X] (en adelante, el “Inversor Final”), de quien ostenta la representación comercial para el territorio de Europa.

Obtención de Financiación: El PRESTAMISTA se obliga a realizar todas las gestiones necesarias para que el Inversor Final facilite los fondos objeto de este contrato. Condición Suspensiva: La eficacia del presente préstamo queda supeditada a la disponibilidad efectiva de los fondos por parte del Inversor Final. Si por causas ajenas al PRESTAMISTA la financiación no se materializase en el plazo de [Número] días, el presente contrato quedará resuelto sin que quepa reclamación por daños o perjuicios entre las partes. Mandato de Cobro: El PRESTATARIO reconoce al PRESTAMISTA como interlocutor válido para la gestión del préstamo, el cobro anticipado de intereses y la recepción de las comunicaciones relativas al mismo.

DÉCIMA. Flujo de Fondos y Centro de Pagos.

Las partes acuerdan expresamente que todas las transacciones económicas derivadas del presente contrato se canalizarán obligatoriamente a través de las cuentas bancarias del PRESTAMISTA (en su calidad de representante en Europa del Tercero X).

Desembolso: El PRESTATARIO recibirá el capital neto (una vez descontados los intereses) desde la cuenta del PRESTAMISTA con IBAN [Número de Cuenta del Representante]. Devolución del Capital: A la fecha de vencimiento, el PRESTATARIO queda obligado a transferir el importe nominal íntegro del préstamo a la misma cuenta mencionada anteriormente. Efecto Liberatorio: Únicamente el pago realizado en la cuenta del PRESTAMISTA tendrá efectos liberatorios para el PRESTATARIO. Cualquier pago realizado directamente al Tercero X sin consentimiento previo y por escrito del PRESTAMISTA no se considerará como cumplimiento de la obligación de devolución, manteniendo el PRESTAMISTA su derecho de reclamación.

UNDÉCIMA.Responsabilidad por Incumplimiento del Tercero X.

En el supuesto de que el Inversor Final (Tercero X) no hiciese efectiva la transferencia de los fondos en el plazo acordado por causas no imputables al PRESTATARIO, el contrato quedará resuelto bajo las siguientes condiciones:

Devolución de Intereses: El PRESTAMISTA se obliga a reintegrar íntegramente al PRESTATARIO los intereses percibidos por anticipado en un plazo máximo de [Número, ej: 5] días hábiles. Al no haberse puesto el capital a disposición, el devengo de dichos intereses carece de causa. Retención de la Comisión de Apertura: El PRESTAMISTA conservará en su favor el importe íntegro de la Comisión de Apertura pactada. Dicha cantidad se consolida como compensación no reembolsable por las labores de intermediación, estructura de la operación y representación realizadas en Europa para el Prestatario. Gastos Externos: Los gastos de notaría, gestoría o abogados ya devengados y pagados a terceros no serán objeto de devolución ni reclamación entre las partes.

DUODÉCIMA. Exoneración

Del Prestamista: El PRESTATARIO reconoce que el PRESTAMISTA actúa exclusivamente como representante y facilitador de la financiación proveniente del Tercero X. En consecuencia, el PRESTAMISTA no garantiza de forma solidaria la entrega del capital. Si el Tercero X incumpliera su obligación de transferencia de fondos, el PRESTATARIO renuncia expresamente a reclamar al PRESTAMISTA cualquier indemnización por daños, perjuicios, lucro cesante o pérdida de oportunidad de negocio derivados de la no disponibilidad de los fondos.

Retrasos por Verificación Bancaria. El PRESTAMISTA no será responsable de los retrasos en la puesta a disposición de los fondos que se deban a requerimientos de información de las entidades bancarias o autoridades regulatorias (KYC/AML). Dichos retrasos no darán derecho al PRESTATARIO a resolver el contrato ni a exigir penalizaciones, siempre que el PRESTAMISTA acredite haber realizado las gestiones oportunas para la liberación de los fondos. Derivación de Responsabilidad. Ante un incumplimiento total o parcial en la entrega del capital por parte del Tercero X, el PRESTATARIO acepta que cualquier acción legal encaminada a exigir el cumplimiento forzoso o la indemnización por daños deberá dirigirse exclusivamente contra el mencionado Tercero X, dejando al PRESTAMISTA indemne de toda reclamación.

DECIMOTERCERA. Jurisdicción.

Para cualquier controversia, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de [Ciudad].

Y en prueba de conformidad, firman el presente contrato por duplicado en el lugar y fecha indicados.

(Firmas)