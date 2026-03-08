El modelo 600 es el formulario utilizado para la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD). Se aplica en operaciones como compraventas de inmuebles, vehículos entre particulares, alquileres, préstamos entre particulares o escrituras notariales. Se presenta en la comunidad autónoma donde radique el bien, generalmente en los 30 días hábiles posteriores a la firma, constando de 7 apartados principales.

A continuación se detallan los apartados principales que componen el modelo:

1. Datos del Devengo y Concepto

Fecha de Devengo : Es la fecha en la que se formaliza el acto o contrato.

Concepto : Código que identifica el tipo de operación (ej. PO0 para transmisiones patrimoniales, AU01 para alquileres, o DN20 para obra nueva).

Oficina Gestora: Se debe indicar la oficina competente según la ubicación del inmueble o el domicilio fiscal del sujeto pasivo.

2. Sujeto Pasivo (Casillas 5 a 18)

Identificación : Datos de la persona que adquiere el bien o derecho (el que paga el impuesto).

Datos requeridos : NIF/NIE, apellidos y nombre (o razón social), domicilio fiscal y teléfono.

Porcentaje de participación: Si hay varios compradores, se indica el porcentaje que adquiere cada uno (ej. 100% si es solo uno).

3. Transmitente

Identificación : Datos de la persona o entidad que transmite el bien (el vendedor o arrendador).

Datos requeridos: NIF, nombre y apellidos, y domicilio.

4. Datos del Presentador

Solo se rellena si la persona que presenta el modelo en Hacienda es distinta al sujeto pasivo (por ejemplo, una gestoría, el notario o un representante).

5. Datos del Documento y del Bien

Tipo de documento : Se marca si es un documento Público (notarial, judicial o administrativo) o Privado (contrato entre particulares).

Datos del Notario : Si es público, se incluye el nombre del notario y el número de protocolo.

Descripción del Bien: Se identifica el bien (urbano o rústico) con su Referencia Catastral, dirección y valor declarado.

6. Autoliquidación (Cálculo del Impuesto)

Es el bloque donde se determina cuánto pagar:

Base Imponible : Es el valor real del bien o derecho (ej. el precio de compra o el total del alquiler).

Reducciones/Exenciones : Se aplican si la operación está exenta (como los préstamos o ciertos alquileres de vivienda habitual).

Tipo Impositivo : Porcentaje que varía según la Comunidad Autónoma y el tipo de operación (suele oscilar entre el 1% y el 11%).

Cuota Tributaria : Resultado de aplicar el tipo a la base.

Total a Ingresar: Importe final tras aplicar posibles bonificaciones. Es la sección para indicar la forma de pago (efectivo, cuenta bancaria), el importe total a ingresar y la cuenta bancaria si corresponde.

Para completar el trámite, puedes acceder a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria o a los portales tributarios de tu Comunidad Autónoma.

Recuerda que, tras la presentación, se debe adjuntar la documentación que justifica la operación (ej. copia simple de la escritura).

Para rellenar el modelo 600 por un préstamo

Aquí, la clave es que se trata de una operación sujeta pero exenta. Esto significa que, aunque debes presentarlo obligatoriamente ante Hacienda para que no se considere una donación encubierta, el resultado final será 0 euros.

Sigue estos pasos específicos para este caso:

1. Datos del Devengo y Concepto

Fecha de devengo : Indica la fecha en la que se firmó el contrato de préstamo.

Concepto : Utiliza el código PO0 (Transmisiones Patrimoniales Onerosas).

Exento/No sujeto: Debes marcar con una “X” la casilla de Exento. La base legal de esta exención es el Art. 45.I.B) 15 del RD Legislativo 1/1993.

2. Sujeto Pasivo y Transmitente

Sujeto Pasivo : Son los datos de la persona que recibe el dinero (el prestatario). Si hay varios, cada uno debe presentar su modelo por su parte del préstamo.

Transmitente: Son los datos de la persona que presta el dinero.

3. Datos del Bien (El Préstamo)

Tipo de bien : Selecciona la opción 99 (Otros) .

Descripción : Escribe brevemente “Préstamo entre particulares”, “Préstamo familiar” o "Préstamo de empresa a particular".

Valor: Indica el importe total del capital prestado.

4. Autoliquidación

Aquí es donde reflejas que no hay pago:

Base Imponible : Pon la cuantía total del préstamo.

Base Liquidable : Repite la misma cantidad.

Tipo Impositivo : Aunque tu comunidad tenga un tipo asignado, al haber marcado la casilla de “Exento”, la cuota final será 0,00 € .

Total a ingresar: Debe aparecer como 0.

Consideraciones Finales

Plazo : Tienes 30 días hábiles (o un mes, según la comunidad) desde la firma del contrato para presentarlo.

Documentación : Debes adjuntar el contrato privado de préstamo firmado por ambas partes.

Presentación: Puedes hacerlo telemáticamente en la sede tributaria de tu Comunidad Autónoma (como la ATC de Cataluña, la ATV de Valencia o la ATRIGA de Galicia).

“Datos del documento”

Este apartado es fundamental, ya que sirve para indicar el origen legal del préstamo. En el caso de un préstamo entre particulares, debes rellenarlo así:

Tipo de Documento

Documento Privado : Es la opción más común en préstamos familiares o entre amigos. Se marca cuando habéis redactado un contrato por vuestra cuenta sin pasar por notario.

Documento Público: Solo se marca si habéis acudido a una notaría para elevar el préstamo a escritura pública.

Datos Específicos

Si has marcado Documento Privado, el formulario suele pedirte simplemente ratificar la fecha en la que se firmó el contrato.

Si has marcado Documento Público, deberás completar:

Nombre del Notario : El nombre del profesional que autoriza la escritura.

Municipio de la Notaría : Dónde se encuentra el despacho notarial.

Número de Protocolo: Un número que aparece en la primera página de la escritura del préstamo.

¿Por qué es importante?

Hacienda utiliza estos datos para cruzar información. Recuerda que, aunque el préstamo esté exento de pago (cuota 0), debes presentar una copia del contrato (el documento que estás describiendo en este apartado) junto con el modelo 600 para que la exención sea válida.

El Presentador

El prestamista (quien da el dinero) puede realizar el trámite en nombre del prestatario, y se indicaría en la casilla correspondiente.

En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, un gestor o un contable puede presentar el modelo 600 en nombre del particular a través de la colaboración social o mediante una autorización específica.

Formas de presentación por terceros

Colaboración Social : Los gestores, asesores y contables colegiados suelen estar adheridos a convenios con la Comunidad de Madrid. Esto les permite presentar el modelo 600 telemáticamente usando su propio certificado digital en representación de sus clientes.

Representación Voluntaria : Si no disponen de este convenio, pueden actuar como representantes. Para ello, el prestatario (sujeto pasivo) debe firmar un Modelo de Representación Voluntaria que el gestor aportará junto con la documentación.

Figura del Presentador: En el propio modelo 600 existe un apartado específico para los “Datos del Presentador”. Aquí es donde el gestor o contable pone sus datos si es él quien entrega físicamente o sube el documento a la plataforma.

Ventajas de usar un profesional

Tramitación Telemática : Pueden realizar todo el proceso a través de la Oficina Virtual Tributaria de Madrid , evitando que el particular tenga que pedir cita o desplazarse.

Gestión del Contrato : Aseguran que el contrato adjunto cumpla con los requisitos legales (cláusulas de devolución, intereses de mercado si hay vinculación, etc.) para evitar que Hacienda lo considere una donación.

Validación Técnica: Se encargan de que los códigos de concepto (PO0) y exención sean los correctos para que el resultado sea 0,00 €.

Qué debe entregarle al gestor

Copia del DNI/NIE de ambas partes (prestamista y prestatario). Contrato de préstamo firmado por duplicado (o original escaneado). Autorización de representación firmada, si el gestor no utiliza la vía de colaboración social directa.

Formas de presentación en Madrid

Para realizar el trámite en la Comunidad de Madrid, el prestamista tiene dos vías principales: