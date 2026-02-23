Colaboraciones con la Plataforma Jurídica

Esta plataforma digital, repartida en docenas de publicaciones, es el proyecto más completo en lengua española sobre derecho, ciencias sociales e historia, gratuita y en abierto. Este sitio fue creado y es actualizado/mantenido por un equipo de académicos y editores de Lawi. Cientos de especialistas de todo el mundo han contribuido y siguen contribuyendo a la plataforma.

Es un trabajo en progreso. Es necesario añadir muchas entradas nuevas, y muchas de las entradas existentes deben ampliarse y actualizarse para reflejar los numerosos cambios que se han producido y se siguen produciendo en el ámbito de esta obra de referencia y para incorporar información que antes era inaccesible. El personal de redacción y los editores temáticos recopilarán y procesarán sistemáticamente información de diversas fuentes y la pondrán a disposición del público internacional en forma de una publicación fiable, constantemente revisada y actualizada en Internet. Desafortunadamente, la capacidad del equipo editorial para actualizar y ampliar la base de datos de la plataforma digital está seriamente limitada por las preocupaciones presupuestarias.

La plataforma digital es una empresa ambiciosa y costosa cuyo objetivo es producir y mantener la mejor y más autorizada fuente electrónica de información en español sobre derecho, ciencias sociales e historia. Para lograr este objetivo, el proyecto necesita el apoyo financiero de patrocinadores y usuarios.

Ayúdanos a construir la mejor plataforma digital del Derecho del mundo

Nuestro objetivo es crear el mejor cuerpo sistemático de la doctrina jurídica en el mundo, reuniendo entradas, títulos, ensayos, resúmenes de casos judiciales, obras y libros en un solo lugar. La plataforma digital ha creado un recurso para la publicación legal donde los practicantes y estudiosos pueden colaborar y contribuir con sus trabajos para crear esta colección universal. Para cada jurisdicción, estamos trabajando para completar los títulos y añadir más capítulos, entradas y ensayos.

Al hacerlo, les invitamos a colaborar y contribuir, siguiendo nuestros requisitos.

Si usted es un académico o un abogado que se especializa en un área de un país en particular y está interesado en convertirse en un “Editor de País” experto para este proyecto, por favor póngase en contacto con nosotros. A medida que se desarrolla el proyecto, estamos reconociendo a todos aquellos que contribuyen y a identificar sus contribuciones dentro de la plataforma digital. Los editores de los países serán reconocidos en la página específica del país acompañado de su biografía.

El Equipo de autores

Estamos convencidos de que la plataforma digital ha estado a la altura y está proporcionando un tratamiento fresco de todos los temas legales que uno espera encontrar en una plataforma digital escrita por una lista de autores y editores que incluye tantos estudiosos notables y académicos, autores de tratados y monografías jurídicas, abogados e investigadores y escritores jurídicos profesionales.

Una de las razones de su éxito, es justo decirlo, es que ha sido mucho más fácil conseguir muchos autores que escriban un fragmento del mismo proyecto amplio que tratar de tener a cada uno de ellos escribiendo su propio tratado.

Para Abogados: Contribuir artículos para aumentar la exposición y clientes potenciales

¿Por qué debería contribuir con artículos a la plataforma digital del Derecho?

Genere más negocio

Miles de consumidores investigan temas legales a través de nuestros sitios web todos los días. Compartir su conocimiento crea una buena relación con los clientes. Cada artículo que publique, enlaza con su perfil, de su firma y dentro del Proyecto Lawi [como autor], lo que aumenta la oportunidad para que los clientes potenciales conozcan su firma y se comuniquen con usted.

Aumente su exposición

Los artículos y perfiles de los colaboradores se mostrarán en la página de inicio, directorio y centro de recursos de nuestra página de autores. Todos los artículos también están optimizados para posicionarse en los motores de búsqueda, lo que le brinda otra oportunidad para llegar a posibles clientes. Cuantos más artículos envíe, mejor será su exposición a través de nuestras webs y motores de búsqueda.

La calidad está asegurada

Nuestro equipo colaborará con usted para producir una entrada que satisfaga las necesidades de información del público que lo lea. Para ello, la entrada es revisada por pares [“peer reviewed”].

Bajo Coste

El trabajo editorial, revisión, publicación y promoción tiene un coste mínimo: 100 euros. Que en realidad no alcanza para cubrir el coste de los trabajos, pero nos ayuda a amortiguar el esfuerzo de ofrecer acceso al mejor contenido online sobre derecho. Esencialmente está aumentando su volumen de clientes potenciales sin apenas aumentar sus costos de marketing.

Pautas de Publicación

Nuestro objetivo es crear una red de sitios con contenido útil e información práctica y bien escrita que hará que los lectores regresen durante años. Con esto en mente, hemos reunido un conjunto de pautas a las que debe adherirse el contenido contribuido:

Las entradas o artículos enviados a la plataforma digital para su evaluación y posible publicación, deberán estar redactados en un lenguaje sencillo, no excesivamente teórico. En especial, se recomienda limitar el número de citas en aquellos casos pertenecientes al área del Derecho y no hacer uso excesivo de formalizaciones matemáticas para los colaboradores provenientes del ámbito de la Economía.

La extensión máxima del trabajo será de 4.000 palabras por artículo, incluidas referencias, notas y bibliografía. La mínima, de 1.400 palabras.

Perfil: Su nombre, imagen, tipo de práctica legal y ciudad aparecerán prominentemente en la página del artículo con un enlace a su página de perfil. Se hará constar el nombre y dos apellidos, dirección, teléfono y dirección de correo electrónico, así como la filiación institucional del autor y la forma en que desea que aparezca.

Todos los artículos deberán de incluir un resumen del contenido que no excederá de 10 líneas en el que se reflejen los elementos más importantes tratados en él. Se acompañarán de varias palabras clave que faciliten su clasificación y posterior recuperación en través de la base de datos de la plataforma digital jurídica que se podrá consultar en el sitio web indicado.

A la plataforma digital jurídica le gustaría identificarse con la opinión de sus colaboradores, lamentablemente no siempre es posible.

Los temas

Las presentaciones deben ser únicas, ya que no se han publicado en ningún otro lugar en línea.

Cuando elija un tema, tenga en mente que la misión del Proyecto Lawi es proporcionar información relevante y práctica a quienes no son abogados o a quienes, siendo profesionales del derecho, no son especialistas en la materia que están leyendo. Revise nuestra plataforma online para familiarizarse con el estilo de escritura del proyecto y los tipos de cuestiones que cubrimos.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2025 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Evite escribir sobre temas que rápidamente se volverán irrelevantes. Los artículos sobre cambios recientes a la legislación, legislación recientemente propuesta u otros temas oportunos perderán rápidamente su relevancia en el contexto de una plataforma digital jurídica o de ciencias sociales. Este tipo de tema es el más adecuado para un blog.

Además, tratamos de proporcionar ideas de temas para que sea más fácil contribuir con el tipo apropiado de contenido.

Estilo y Contenido

Expandiendo lo mencionado más arriba, aquí hay algunos consejos prácticos para ayudarte a escribir artículos:

Proporcione información práctica y, dentro de lo posible, imparcial, o mostrando las opciones encontradas. Evite las narraciones largas, la historia legal y el lenguaje sensacional.

Use un lenguaje sencillo. Evitar el lenguaje léxico y florido. Recuerda que la mayoría de los lectores no son abogados.

Limite la discusión de experiencias o casos personales. Consulte una experiencia o caso personal solo si ayuda a explicar un concepto legal o proporciona un buen ejemplo de lo que se discute en el artículo. No discuta el tamaño de los juicios o acuerdos monetarios que ayudó a obtener.

No se promueva a sí mismo. Los lectores confían en la plataforma digital jurídica, entre otras razones, porque no está lleno de material de auto-promoción.

Escriba un buen primer párrafo. El primer párrafo debe indicar de qué trata el artículo y ofrecer una conclusión (cuando sea apropiado) para que los lectores puedan decidir de inmediato si el artículo responderá a su pregunta. No empiece con un caso o historia de un cliente.

Mantenga los párrafos cortos. Cuando sea posible, use encabezados de materia para dividir los párrafos, y use listas con viñetas cuando incluya una lista de elementos o problemas.

Este dispuesto a que propongamos varias revisiones. La mejor escritura viene de varios “ojos” y revisiones. Los editores expertos de la plataforma digital editarán su artículo y pueden realizar varias revisiones.

Deja un comentario